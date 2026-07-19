Milan : Ricci n'est pas intouchable aux yeux d'Amorim et pourrait être mis sur le marché. Les dernières nouvelles concernant l'avenir de Fofana et Loftus-Cheek ; la piste Hojbjerg pourrait prendre de l'ampleur

En revanche, des informations significatives sont attendues concernant Samuele Ricci, autre vétéran du dernier championnat et l’un des rares titulaires potentiels avec lesquels Amorim a pu travailler lors de cette première phase de la préparation estivale. Selon Matteo Moretto, l’ancien Turinois ne figurerait pas dans les plans du Milan pour la saison à venir et ne serait pas considéré comme un choix prioritaire par l’entraîneur portugais. Une première évaluation qui ouvre la voie à des scénarios majeurs et en pleine évolution sur le marché des transferts. Sous contrat jusqu’en juin 2029 et auteur d’un investissement de 23 millions d’euros, Samuele Ricci n’est pourtant pas jugé intransférable. L’Atalanta de Maurizio Sarri suit de près le milieu de terrain ; leclub a déjà recruté Gianluca Gaetano en provenance de Cagliari et vient tout juste de prolonger de cinq ans le contrat d’Ederson, initialement annoncé partant pour Manchester United avant que les Red Devils ne changent d’avis.





MODRIC A DÉJÀ DIT « OUI » : CE QUI SE DIT