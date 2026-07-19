La première semaine de travail du nouveau Milan de Rubén Amorims’est achevée, livrant les premiers indices sur les choix que l’entraîneur portugais pourrait faire concernant les joueurs qu’il a dirigés à Milanello. La semaine prochaine, qui conduira au premier vrai match amical, samedi 25 juillet contre le Celtic Glasgow, devrait voir les premières décisions concrètes sur le marché des transferts. Outre la situation de Pervis Estupinan, attendu à Aston Villa, c’est le milieu de terrain qui suscite le plus d’attention.
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Milan : Ricci n'est pas intouchable aux yeux d'Amorim et pourrait être mis sur le marché. Les dernières nouvelles concernant l'avenir de Fofana et Loftus-Cheek ; la piste Hojbjerg pourrait prendre de l'ampleur
LES CERTITUDES
Le Milan 2026/2027 s’appuiera sur deux piliers de la saison écoulée, déterminés à effacer la déception de la non-qualification en Ligue des champions et à tourner la page de leurs déconvenues respectives en Coupe du monde avec la Croatie et la France. Luka Modric et Adrien Rabiot, chacun à sa manière, ont accepté de s’engager à nouveau dans le projet rossonero : Le maestro croate, déjà en contact avec Amorim, s’apprête à parapher une prolongation d’un an, tandis que le Français a annoncé, après la petite finale contre l’Angleterre, qu’il se tenait à la disposition du club lombard. Les deux joueurs doivent retrouver le groupe mi-août.
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Ricci n’a pas convaincu Amorim.
En revanche, des informations significatives sont attendues concernant Samuele Ricci, autre vétéran du dernier championnat et l’un des rares titulaires potentiels avec lesquels Amorim a pu travailler lors de cette première phase de la préparation estivale. Selon Matteo Moretto, l’ancien Turinois ne figurerait pas dans les plans du Milan pour la saison à venir et ne serait pas considéré comme un choix prioritaire par l’entraîneur portugais. Une première évaluation qui ouvre la voie à des scénarios majeurs et en pleine évolution sur le marché des transferts. Sous contrat jusqu’en juin 2029 et auteur d’un investissement de 23 millions d’euros, Samuele Ricci n’est pourtant pas jugé intransférable. L’Atalanta de Maurizio Sarri suit de près le milieu de terrain ; leclub a déjà recruté Gianluca Gaetano en provenance de Cagliari et vient tout juste de prolonger de cinq ans le contrat d’Ederson, initialement annoncé partant pour Manchester United avant que les Red Devils ne changent d’avis.
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Où en est Jashari ?
Ardon Jashari, milieu de terrain du Milan AC, est suivi de près par l’Inter : il séduit autant le nouvel entraîneur que le directeur sportif Cristiano Giuntoli, qui avait déjà tenté de le recruter à la Juventus lors de son passage peu concluant chez les Bianconeri. Deuxième recrue la plus chère de l’été 2025, arrivée en provenance de Bruges contre 37 millions d’euros plus des bonus, l’international suisse sort d’une saison très compliquée, marquée par une grave blessure au péroné en août, le manque de considération de la part d’Allegri et une Coupe du monde où il n’a joué qu’un rôle secondaire. Pour convaincre le Milan de céder aussi vite ce joueur formé en 2002, il faudrait une offre très importante. Lors des discussions avec la direction de via Aldo Rossi et avec Gerry Cardinale, Amorim a d’ailleurs manifesté son intérêt.
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FOFANA ET LOFTUS-CHEEK
Ce raisonnement ne s’applique toutefois pas à Ruben Loftus-Cheek et Youssouf Fofana.Avec le passage d’un système à trois au milieu à un milieu à deux, aucun des deux ne correspond, par ses caractéristiques, aux exigences de l’entraîneur qui a succédé à Allegri.Concernant le milieu anglais, dont le contrat courant jusqu’en 2027 et son salaire élevé (4 M€ nets) constituent un frein, des clubs anglais et turcs se sont déjà manifestés. L’ancien Monégasque, lui, intéresse plusieurs formations de Ligue 1 ainsi que des écuries turques. Le Milan doit s’en séparer pour alléger sa masse salariale et faire de la place à un profil plus adapté. Ce raisonnement vaut aussi pour Yunus Musah, de retour de prêt à l’Atalanta : Amorim le testera durant le stage de préparation avant de statuer.
OPPORTUNITÉ HOJBJERG
Côté arrivées, le Milan reste attentif et n’exclut pas de renforcer son milieu de terrain en offrant à l’ex-coach de Manchester United un joueur capabled’animer lejeu et de s’intégrer au quatuor défensif prévu pour la nouvelle saison. Le dernier nom évoqué pour le club rossonero est celui de Pierre-Emile Hojbjerg, né en 1995 et sous contrat avec l’Olympique de Marseille, qui envisage de quitter la Ligue 1 après deux saisons individuellement très réussies. Sous contrat jusqu’en 2028, le Danois pourrait toutefois quitter l’OM, qui cherche à renflouer ses caisses. Le Milan, s’il parvient rapidement à débloquer des places au milieu de terrain, est prêt à passer à l’action.
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