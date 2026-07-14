Marqué par l’épisode Liberali, le Milan AC cherche à sécuriser deux de ses plus grands talents issus du centre de formation. Francesco Camarda et Christian Comotto, de retour de leurs prêts à Lecce et à La Spezia, ont été convoqués par le nouvel entraîneur rossonero, Rubén Amorim, pour prendre part à la première phase de la préparation estivale et être évalués avant toute décision concernant leur avenir.
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Milan : réunion au siège avec les agents de Camarda et Comotto : le renouvellement de contrat se profile, que sait-on de leur avenir chez les Rossoneri ?
OBJECTIF : RENOUVELLEMENT
En ce sens, cet après-midi, les agents Beppe Riso et Marianna Mecacci se sont rendus au siège de Casa Milan pour rencontrer, pour la deuxième fois en l'espace de quelques semaines, la direction des Rossoneri. Au menu des discussions : la prolongation jusqu’en juin 2031 des contrats de l’attaquant et du milieu de terrain, tous deux nés en 2008. Le bail signé avec Camarda à 18 ans expire en 2027, tandis que celui de Comotto s’achève en 2028.
Quel avenir pour le club ?
Interpellé à la sortie de la Casa Milan à l'issue de la réunion, Beppe Riso a commenté en quelques mots : « Pour tous les deux, l'avenir est en rouge et noir ». Une façon de confirmer que, quel que soit le choix final de Rubén Amorim et de son staff, le club lombard entend conserver la main sur ces deux jeunes talents. Pour Camarda, la piste la plus crédible reste un prêt à la Sampdoria, où il retrouverait Bernardo Corradi, ex-adjoint d’Allegri au Milan et actuel sélectionneur des équipes de jeunes italiennes. Comotto, qui vient de disputer la Serie B avec La Spezia, suscite l’intérêt de plusieurs clubs de Serie A et de Serie B. Le Milan prendra néanmoins le temps d’analyser l’option la plus pertinente et, surtout, Amorim pourrait décider de les tester lors des premières rencontres amicales pour évaluer la possibilité d’intégrer au moins l’un d’eux au groupe professionnel.
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