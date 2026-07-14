Milan : réunion au siège avec les agents de Camarda et Comotto : le renouvellement de contrat se profile, que sait-on de leur avenir chez les Rossoneri ?

Interpellé à la sortie de la Casa Milan à l'issue de la réunion, Beppe Riso a commenté en quelques mots : « Pour tous les deux, l'avenir est en rouge et noir ». Une façon de confirmer que, quel que soit le choix final de Rubén Amorim et de son staff, le club lombard entend conserver la main sur ces deux jeunes talents. Pour Camarda, la piste la plus crédible reste un prêt à la Sampdoria, où il retrouverait Bernardo Corradi, ex-adjoint d’Allegri au Milan et actuel sélectionneur des équipes de jeunes italiennes. Comotto, qui vient de disputer la Serie B avec La Spezia, suscite l’intérêt de plusieurs clubs de Serie A et de Serie B. Le Milan prendra néanmoins le temps d’analyser l’option la plus pertinente et, surtout, Amorim pourrait décider de les tester lors des premières rencontres amicales pour évaluer la possibilité d’intégrer au moins l’un d’eux au groupe professionnel.