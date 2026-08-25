La vraie surprise d’hier, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport , c’est l’entraînement avec l’équipe première d’Akram Jadid, attaquant né en 2011, qu’Amorim a ainsi eu l’occasion de voir à l’œuvre de près pour la première fois. Un jeune très prometteur, qui a inscrit plus de 700 buts depuis qu’il évolue dans le secteur des jeunes de l’AC Milan, bien qu’il ait presque toujours joué en surclassé. Jadid a décroché il y a seulement quelques semaines le titre national des moins de 15 ans, lors de la finale contre Empoli.