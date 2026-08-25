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Ruben Amorim MilanGetty Images

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Milan retourne immédiatement à l’entraînement pour préparer le match contre Venise : le jeune prodige né en 2011 Akram Jadid se joint aussi au groupe

Milan AC
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Tout de suite au travail. Hier, l’AC Milan ne s’est pas reposé : moins de 24 heures après le succès de Turin, qui a lancé la saison, le groupe était à Milanello pour préparer le match de vendredi contre Venise. Ceux qui ont joué à l’Olimpico Grande Torino ont effectué une séance de récupération, tous les autres ont suivi un entraînement normal.


  • SURPRISE : il y a Jadid, né en 2011

    La vraie surprise d’hier, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport , c’est l’entraînement avec l’équipe première d’Akram Jadid, attaquant né en 2011, qu’Amorim a ainsi eu l’occasion de voir à l’œuvre de près pour la première fois. Un jeune très prometteur, qui a inscrit plus de 700 buts depuis qu’il évolue dans le secteur des jeunes de l’AC Milan, bien qu’il ait presque toujours joué en surclassé. Jadid a décroché il y a seulement quelques semaines le titre national des moins de 15 ans, lors de la finale contre Empoli.

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