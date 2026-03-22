Milan : rencontre entre Allegri, Furlani et Tare : on travaille déjà sur la saison prochaine, le budget et les objectifs ont été fixés

Comme le rapporte Sky Sport, une première réunion a eu lieu cette semaine entre Furlani, Tare et Allegri. La rencontre s'est déroulée à la Casa Milan et a porté sur le budget qui sera alloué pour le prochain mercato et, par conséquent, sur la manière dont sera constituée l'équipe qui sera confiée à l'entraîneur et qui devra faire face à bien plus de rencontres que cette saison.





Les plans partagés par le staff technique et la direction viseront à créer un mélange de jeunes joueurs en pleine ascension, à associer à autant de joueurs internationaux déjà plus expérimentés et prêts à relever ce triple défi. Selon Sky Sport, les volontés des deux parties se rejoignent donc sur ce qui constituera les lignes directrices à suivre cet été.