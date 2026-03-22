Des jours décisifs pour le Milan. L'équipe d'Allegri n'a pas manqué son rendez-vous avec la victoire lors du match contre Turin, battu 3 à 2, un résultat essentiel pour consolider sa deuxième place et assurer sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. En dehors du terrain, cependant, le club est tout aussi occupé à planifier l'avenir du Milan.
Traduit par
Milan : rencontre entre Allegri, Furlani et Tare : on travaille déjà sur la saison prochaine, le budget et les objectifs ont été fixés
Comme le rapporte Sky Sport, une première réunion a eu lieu cette semaine entre Furlani, Tare et Allegri. La rencontre s'est déroulée à la Casa Milan et a porté sur le budget qui sera alloué pour le prochain mercato et, par conséquent, sur la manière dont sera constituée l'équipe qui sera confiée à l'entraîneur et qui devra faire face à bien plus de rencontres que cette saison.
Les plans partagés par le staff technique et la direction viseront à créer un mélange de jeunes joueurs en pleine ascension, à associer à autant de joueurs internationaux déjà plus expérimentés et prêts à relever ce triple défi. Selon Sky Sport, les volontés des deux parties se rejoignent donc sur ce qui constituera les lignes directrices à suivre cet été.
Le Milan repart donc avec trois points en championnat et après une réunion à laquelle ont participé le PDG Furlani et le directeur sportif Tare, témoignant de l'unité d'intentions du club qui s'est organisé pour une rencontre visant à jeter les bases des prochaines saisons.
Comme cela a déjà filtré ces dernières semaines, Allegri aurait demandé au moins quatre renforts, tous des noms de premier plan. Pour l’entraîneur toscan, il y aurait quatre ou cinq postes à renforcer : il faudrait au moins un défenseur central, si possible gaucher, un ailier, un milieu de terrain offensif capable de marquer beaucoup de buts, un meneur de jeu capable de remplacer Modric et un buteur prolifique.