Rafael Leao ne fait pas à ce jour partie des joueurs que Ruben Amorim considère comme devant être écartés et mis sur le marché. Le nom du Portugais n’a pas été évoqué par l’entraîneur de Milan lors de la rencontre qui s’est tenue aujourd’hui à Milanello avec le propriétaire du club, Gerry Cardinale, arrivé une nouvelle fois en hélicoptère et reparti avec des idées claires sur l’avenir technique de l’équipe.

Pourtant, le cas dont l’ancien joueur de Lille est aujourd’hui le protagoniste ne peut pas encore être considéré comme clos et, par conséquent, une dernière étape officielle entre les parties sera nécessaire, une rencontre directe avec la propriété, pour éclaircir une bonne fois pour toutes l’affaire.



