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Emanuele Tramacere

Traduit par

Milan, rencontre en face-à-face Leao-Cardinale prévue en début de semaine : ce sera ça passe ou ça casse

Milan AC
R. Leao

Le patron de l’AC Milan veut clore toute polémique possible lors d’une rencontre en tête-à-tête. S’il veut partir, Leao devra présenter une offre valable.

Rafael Leao ne fait pas à ce jour partie des joueurs que Ruben Amorim considère comme devant être écartés et mis sur le marché. Le nom du Portugais n’a pas été évoqué par l’entraîneur de Milan lors de la rencontre qui s’est tenue aujourd’hui à Milanello avec le propriétaire du club, Gerry Cardinale, arrivé une nouvelle fois en hélicoptère et reparti avec des idées claires sur l’avenir technique de l’équipe.

Pourtant, le cas dont l’ancien joueur de Lille est aujourd’hui le protagoniste ne peut pas encore être considéré comme clos et, par conséquent, une dernière étape officielle entre les parties sera nécessaire, une rencontre directe avec la propriété, pour éclaircir une bonne fois pour toutes l’affaire.


  • Face-à-face au programme

    Selon Sky Sport, Rafael Leao rencontrera en personne Gerry Cardinale au début de la semaine prochaine. Un face-à-face demandé précisément par le numéro un du fonds RedBird Capital, qui contrôle l’AC Milan, pour tenter de mettre un terme à l’affaire liée aux déclarations passées, mais surtout au présent et à l’avenir du Portugais.

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  • Dedans ou dehors ? Et à quelles conditions ?

    Cardinale réaffirmera à Leao que l’objectif devra être de trouver une solution qui mette tout le monde d’accord et qui soit soit blanche, soit noire.

    Si ce sera un départ (malgré un mercato qui n’a jusqu’ici pas satisfait l’envie de changement d’air du Portugais), il devra se faire pour une offre de 50 à 60 millions qui réponde aux exigences du club.

    Si ce sera un maintien, alors sa réintégration complète dans l’effectif de l’AC Milan devra être définitive, avec à la clé des explications non seulement avec le club, mais aussi avec ses coéquipiers pour ce qui s’est passé lors des 4 derniers mois.



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