Rafael Leao ne fait pas, à ce jour, partie des joueurs que Ruben Amorim considère comme devant être écartés et placés sur le marché. Le nom du Portugais n’a pas été évoqué par l’entraîneur de Milan lors de la réunion qui s’est tenue aujourd’hui à Milanello avec le propriétaire de l’AC Milan Gerry Cardinale, arrivé cette fois encore en hélicoptère et reparti avec les idées claires sur l’avenir technique de l’équipe.

Pourtant, l’affaire dont l’ancien Lillois est aujourd’hui le protagoniste ne peut pas encore être considérée comme close et, par conséquent, il faudra une dernière étape officielle entre les parties, une rencontre directe avec la direction, pour clarifier une bonne fois pour toutes la situation. Leao ne partira pas non plus pour le match amical contre Manchester United, mais la raison, rapporte la Gazzetta dello Sport, est d’ordre physique.



