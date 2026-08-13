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Emanuele Tramacere

Traduit par

Milan, rencontre en face-à-face Leao-Cardinale prévue en début de semaine : ce sera ça passe ou ça casse. Non convoqué pour le match amical contre Manchester United

Milan AC
R. Leao

Le patron de l’AC Milan veut mettre un terme à toute polémique possible lors d’une rencontre en tête-à-tête. S’il veut partir, Leao devra présenter une offre valable.

Rafael Leao ne fait pas, à ce jour, partie des joueurs que Ruben Amorim considère comme devant être écartés et placés sur le marché. Le nom du Portugais n’a pas été évoqué par l’entraîneur de Milan lors de la réunion qui s’est tenue aujourd’hui à Milanello avec le propriétaire de l’AC Milan Gerry Cardinale, arrivé cette fois encore en hélicoptère et reparti avec les idées claires sur l’avenir technique de l’équipe.

Pourtant, l’affaire dont l’ancien Lillois est aujourd’hui le protagoniste ne peut pas encore être considérée comme close et, par conséquent, il faudra une dernière étape officielle entre les parties, une rencontre directe avec la direction, pour clarifier une bonne fois pour toutes la situation. Leao ne partira pas non plus pour le match amical contre Manchester United, mais la raison, rapporte la Gazzetta dello Sport, est d’ordre physique.


  • Face-à-face au programme

    Selon Sky Sport, au début de la semaine prochaine, Rafael Leao rencontrera en personne Gerry Cardinale. Un face-à-face demandé précisément par le numéro un du fonds RedBird Capitals, qui contrôle l’AC Milan, pour tenter de mettre un terme à l’affaire liée aux déclarations passées, mais surtout au présent et à l’avenir du Portugais.

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  • Dedans ou dehors ? Et à quelles conditions ?

    Cardinale répétera à Leao que l’objectif devra être de trouver une solution qui mette tout le monde d’accord et qui soit soit blanche, soit noire.

    Si ce sera un adieu (malgré un mercato qui n’a jusqu’ici pas satisfait l’envie de changer d’air du Portugais), ce devra être pour une offre de 50 à 60 millions qui réponde aux exigences du club.

    Si ce sera un maintien, alors sa réintégration complète dans l’effectif du Milan devra être définitive, avec des clarifications non seulement avec le club, mais aussi avec ses coéquipiers pour ce qui s’est passé au cours des 4 derniers mois.

  • OUTRE Manchester United

    En attendant la rencontre, Leao ne participera de toute façon pas au prochain match amical qui verra l’AC Milan affronter Manchester United en Pologne à la mi-août.

    Selon ce que rapporte la Gazzetta dello Sport, l’attaquant souffre d’un problème musculaire et non seulement un retour est impossible pour ce match amical, mais la présence de l’ailier est également incertaine pour le début du championnat, programmé le 23 août prochain contre le Torino.

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