Rafael Leao ne fait pas, à ce jour, partie des joueurs que Ruben Amorim considère comme ceux à écarter et à mettre sur le marché. Le nom du Portugais n’a pas été évoqué par l’entraîneur du Milan lors de la réunion qui s’est tenue aujourd’hui à Milanello avec le propriétaire du club, Gerry Cardinale, arrivé une nouvelle fois en hélicoptère et reparti avec des idées claires sur l’avenir technique de l’équipe.

Pour autant, le cas dont l’ancien Lillois est aujourd’hui le protagoniste ne peut pas encore être considéré comme clos et, par conséquent, il faudra une dernière étape officielle entre les parties, une rencontre directe avec la direction, pour éclaircir une bonne fois pour toutes cette affaire. Leao ne partira pas non plus pour le match amical contre Manchester United, mais la raison, rapporte la Gazzetta dello Sport, est d’ordre physique.



