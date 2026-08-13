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Emanuele Tramacere

Traduit par

Milan, rencontre en face-à-face entre Leão et Cardinale prévue en début de semaine : ce sera à prendre ou à laisser. Non convoqué pour le match amical contre Manchester United

Milan AC
R. Leao

Le patron de l’AC Milan veut mettre fin à toute polémique possible lors d’une rencontre en tête-à-tête. S’il veut partir, Leao devra présenter une offre valable.

Rafael Leao ne fait pas, à ce jour, partie des joueurs que Ruben Amorim considère comme devant être écartés et placés sur le marché. Le nom du Portugais n’a pas été évoqué par l’entraîneur de Milan lors de la rencontre qui a eu lieu aujourd’hui à Milanello avec le propriétaire de Milan Gerry Cardinale, arrivé cette fois encore en hélicoptère et reparti avec les idées claires sur l’avenir technique de l’équipe.

Pourtant, le cas dont l’ancien joueur de Lille est le protagoniste ne peut pas encore être considéré comme clos aujourd’hui et, par conséquent, il faudra une dernière étape officielle entre les parties, une rencontre directe avec la direction, pour clarifier une bonne fois pour toutes la situation. Leao ne partira pas non plus pour le match amical contre Manchester United, mais la raison, rapporte la Gazzetta dello Sport, est d’ordre physique.


  • Face-à-face au programme

    Selon Sky Sport, au début de la semaine prochaine, Rafael Leao rencontrera en personne Gerry Cardinale. Un face-à-face demandé précisément par le numéro un du fonds RedBird Capitals, qui contrôle l’AC Milan, pour tenter de mettre un terme à l’affaire liée aux déclarations passées, mais surtout au présent et à l’avenir du Portugais.

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  • Dedans ou dehors ? Et à quelles conditions ?

    Cardinale rappellera à Leao que l’objectif devra être de trouver une solution qui mette tout le monde d’accord et qui soit soit blanche, soit noire.

    Si ce sera un adieu (malgré un mercato qui n’a jusqu’ici pas satisfait l’envie de changer d’air du Portugais), il devra se faire pour une offre de 50 à 60 millions qui réponde aux exigences du club.

    Si ce sera un maintien, alors la réintégration complète dans l’effectif du Milan devra être définitive, avec des explications non seulement avec le club, mais aussi avec ses coéquipiers pour ce qui s’est passé au cours des 4 derniers mois.

  • ABSENT pour COL Manchester United

    En attendant la rencontre, Leao ne participera toutefois pas au prochain match amical qui verra l’AC Milan affronter Manchester United en Pologne le 15 août, en amical.

    Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’attaquant souffre d’un problème musculaire et non seulement un retour pour ce match amical est impossible, mais la présence de l’ailier est également incertaine pour le début du championnat, prévu le 23 août prochain contre le Torino.

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