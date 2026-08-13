L’entraîneur portugais a eu un mois pour travailler en étroite collaboration avec la plupart des joueurs, entre Milanello et la tournée, et il est donc arrivé à ses conclusions, en indiquant clairement au propriétaire du Milan et aux dirigeants, Almstadt en tête, quels sont les joueurs qui, selon lui, ne sont pas utiles à ses idées de jeu.





Les noms connus sont ceux de Odogu, Tomori et Fofana, hors du projet et libres de se trouver une autre solution, tandis que, de manière assez surprenante, le nom de Christopher Nkunku a aussi été évoqué, sur le marché après être arrivé au Milan il y a seulement un an pour la somme de 37 millions d’euros. Il figure désormais dans la shortlist des partants : le travail est déjà en cours pour trouver la meilleure solution en vue d’un transfert de ces joueurs, au point que ils ne s’entraînent pas et ne s’entraîneront pas avec leurs coéquipiers et ne seront pas convoqués pour le match amical contre Manchester United à la mi-août. Il y a aussi d’autres joueurs potentiellement sur le départ comme Filippo Terracciano, Estupinan et Santi Gimenez.