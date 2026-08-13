Gerry Cardinale à Milanello en hélicoptère, pour décider du sort de l’AC Milan. Le numéro un de RedBird, comme annoncé ces derniers jours, est arrivé au centre sportif de Carnago pour rencontrer l’équipe et l’entraîneur.
Traduit par
Milan, rencontre Cardinale-Amorim : voici la liste des indésirables, avec aussi Nkunku à la surprise générale
Le temps des choix
Aujourd’hui a été le jour des choix, comme l’avait annoncé Amorim : une décision définitive est tombée sur ceux qui peuvent rester et ceux qui devront en revanche quitter l’AC Milan, ainsi qu’un bilan du mercato des arrivées, qui, après les arrivées de Ramos et Gila, a connu une longue période de pause et doit désormais repartir au cours des deux dernières semaines d’août, afin de donner sa forme définitive à l’AC Milan.
Sur le départ et à l’arrivée
L’entraîneur portugais l’avait dit lors de sa conférence de presse de présentation : avant de prendre quelque décision que ce soit, il devait d’abord évaluer personnellement les joueurs à sa disposition. Amorim a donc exposé ses idées et ses décisions à l’équipe dirigeante, le dernier mot revenant toujours à Gerry Cardinale.
La liste des indésirables
L’entraîneur portugais a eu un mois pour travailler en étroite collaboration avec la majorité des joueurs, entre Milanello et la tournée, et il est donc arrivé à ses conclusions, en indiquant clairement au propriétaire de l’AC Milan et aux dirigeants, Almstadt en tête, quels sont, selon lui, les joueurs qui ne sont pas utiles à ses idées de jeu.
Les noms déjà connus sont ceux de Odogu, Tomori et Fofana, hors du projet et libres de se trouver une autre solution, tandis que, un peu à la surprise générale, le nom de Christopher Nkunku a également été cité, lui qui est sur le marché après être arrivé à l’AC Milan il y a seulement un an pour la somme de 37 millions d’euros. Il figure désormais sur la shortlist des partants : ces joueurs sont sur le départ et l’on travaille déjà pour trouver la meilleure solution en vue d’un transfert. Il y a aussi d’autres joueurs potentiellement sur le départ, comme Filippo Terracciano, Estupinan et Santi Gimenez.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles