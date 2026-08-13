L’entraîneur portugais a eu un mois pour travailler en étroite collaboration avec la majorité des joueurs, entre Milanello et la tournée, et il est donc arrivé à ses conclusions, en indiquant clairement au propriétaire de l’AC Milan et aux dirigeants, Almstadt en tête, quels sont, selon lui, les joueurs qui ne sont pas utiles à ses idées de jeu.





Les noms déjà connus sont ceux de Odogu, Tomori et Fofana, hors du projet et libres de se trouver une autre solution, tandis que, un peu à la surprise générale, le nom de Christopher Nkunku a également été cité, lui qui est sur le marché après être arrivé à l’AC Milan il y a seulement un an pour la somme de 37 millions d’euros. Il figure désormais sur la shortlist des partants : ces joueurs sont sur le départ et l’on travaille déjà pour trouver la meilleure solution en vue d’un transfert. Il y a aussi d’autres joueurs potentiellement sur le départ, comme Filippo Terracciano, Estupinan et Santi Gimenez.