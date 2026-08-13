L’entraîneur portugais a eu un mois pour travailler en étroite collaboration avec la majorité des joueurs, entre Milanello et la tournée, et il est donc arrivé à ses conclusions, en communiquant clairement au propriétaire de l’AC Milan et aux dirigeants, Almstadt en premier lieu, quels sont les joueurs qui, selon lui, ne sont pas utiles à ses idées de jeu.





Les noms connus sont ceux de Odogu, Tomori et Fofana, hors du projet et libres de se trouver une autre solution, tandis que, un peu à la surprise générale, le nom de Christopher Nkunku a aussi été évoqué, lui qui est sur le marché après être arrivé à l’AC Milan il y a seulement un an pour la somme de 37 millions d’euros. Il figure désormais sur la shortlist des partants : ces joueurs sont sur le départ et l’on travaille déjà pour trouver la meilleure solution en vue d’un transfert, au point que ils ne s’entraînent pas et ne s’entraîneront pas avec leurs coéquipiers et ne seront pas convoqués pour le match amical contre Manchester United le 15 août. Il y a aussi d’autres joueurs potentiellement sur le départ comme Filippo Terracciano, Estupinan et Santi Gimenez.





En revanche, ces dernières semaines, Loftus-Cheek et Musah ont convaincu le Portugais et vont donc rester.