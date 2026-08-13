Gerry Cardinale à Milanello en hélicoptère, pour décider du sort de l’AC Milan. Le numéro un de RedBird, comme annoncé ces derniers jours, est arrivé au centre sportif de Carnago pour rencontrer l’équipe et l’entraîneur.
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Milan, rencontre Cardinale-Amorim : Fofana, Tomori et Nkunku partent. Loftus-Cheek et Musah restent, la garantie de Cardinale
Le temps des choix
Aujourd’hui a été le jour des choix, comme Amorim l’avait annoncé : une décision définitive est tombée sur ceux qui peuvent rester et ceux qui devront au contraire quitter l’AC Milan, ainsi qu’un bilan du mercato des arrivées, qui, après les venues de Ramos et Gila, a connu une longue phase de pause et doit désormais reprendre lors des deux dernières semaines d’août, afin de donner sa forme définitive à l’AC Milan.
Dans le sens des départs et des arrivées
L’entraîneur portugais l’avait dit lors de la conférence de presse de présentation : avant de prendre quelque décision que ce soit, il devait d’abord évaluer personnellement les joueurs à sa disposition. Amorim a donc exposé ses idées et ses décisions à l’équipe dirigeante, le dernier mot revient toujours à Gerry Cardinale.
LA LISTE DES INDÉSIRABLES
L’entraîneur portugais a eu un mois pour travailler en étroite collaboration avec la majorité des joueurs, entre Milanello et la tournée, et il est donc arrivé à ses conclusions, en communiquant clairement au propriétaire de l’AC Milan et aux dirigeants, Almstadt en premier lieu, quels sont les joueurs qui, selon lui, ne sont pas utiles à ses idées de jeu.
Les noms connus sont ceux de Odogu, Tomori et Fofana, hors du projet et libres de se trouver une autre solution, tandis que, un peu à la surprise générale, le nom de Christopher Nkunku a aussi été évoqué, lui qui est sur le marché après être arrivé à l’AC Milan il y a seulement un an pour la somme de 37 millions d’euros. Il figure désormais sur la shortlist des partants : ces joueurs sont sur le départ et l’on travaille déjà pour trouver la meilleure solution en vue d’un transfert, au point que ils ne s’entraînent pas et ne s’entraîneront pas avec leurs coéquipiers et ne seront pas convoqués pour le match amical contre Manchester United le 15 août. Il y a aussi d’autres joueurs potentiellement sur le départ comme Filippo Terracciano, Estupinan et Santi Gimenez.
En revanche, ces dernières semaines, Loftus-Cheek et Musah ont convaincu le Portugais et vont donc rester.
À l’arrivée
En ce qui concerne les recrues, Amorim a reçu des garanties selon lesquelles Cardinale achètera les joueurs demandés par l’entraîneur, indépendamment de la manière et du moment où seront cédés ceux qui ne font pas partie du projet. L’équipe du mercato de l’AC Milan travaille à la fois sur les arrivées et sur les départs.
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