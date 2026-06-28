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Milan : rencontre Cardinale-Amorim à Lisbonne : trois renforts supplémentaires après Gonçalo Ramos. Les dernières indiscrétions concernant Antonio Silva, Hjulmand et Casadò

Milan AC
Mercato
Serie A

Rencontre à Lisbonne entre Amorim, Cardinale, Almstadt et Gardiner : le Milan AC devrait encore enregistrer 2 ou 3 recrues, tout en gérant ses départs.

Gonçalo Ramos n’est que le premier renfort d’un mercato estival qui s’annonce intense pour le Milan, contraint de reconstruire son effectif après la déception de la non-qualification en Ligue des champions. Chez les Rossoneri, la planification de l’avenir est déjà en cours, avec comme pièce centrale le nouvel entraîneur Ruben Amorim, attendu en Italie le 6 juillet.

Pour souligner l’importance du technicien portugais dans ce projet, une réunion de haut niveau s’est tenue le 27 juin à Lisbonne entre Gerry Cardinale, Amorim, Hendrik Almstadt (directeur du recrutement) et Bobby Gardiner (directeur de la Football Intelligence). Ce même quatuor a validé la piste Ramos et a fait le point, lors d’une réunion de quatre heures selon *La Gazzetta dello Sport*, sur les prochaines étapes du mercato estival des Rossoneri.

Plusieurs cibles sont déjà identifiées, telles que Hjulmand, Antonio Silva et Casadò, tandis que des départs sont à finaliser et que des cadres comme Maignan et Rabiot doivent être confirmés pour retrouver le haut de la Serie A.

  • LE RÔLE D’AMORIM

    Le staff technique du Milan poursuit l’analyse de l’effectif. Amorim, qui prendra les commandes mi-juillet à l’ouverture du stage de pré-saison, veut d’abord observer lui-même les joueurs avant d’envisager des renforts. Les priorités restent toutefoisun défenseur central et un milieu de terrain, Fofana et Loftus-Cheek étant sur le point de partir.

    En amont de cette prise de contact sur le terrain, l’entraîneur analyse les données et les statistiques de la saison écoulée pour se forger une première opinion sur l’effectif qu’il dirigera à partir du 13 juillet, date du début du stage de préparation.

    Amorim occupe déjà un rôle central : le choix de Lisbonne pour la réunion, à laquelle a participé Cardinale déterminé à suivre de près chaque futur développement, en témoigne.

    L’entraîneur sera associé à chaque choix : lui et Cardinale estiment qu’avec quelques renforts ciblés, l’équipe sera compétitive.

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  • LE POINT SUR LES TRANSFerts

    L'avenir du Milan repose en partie sur la confirmation de ses cadres. Les Rossoneri souhaitent conserver leurs joueurs clés, jugés indispensables par Amorim. Le technicien les a déjà contactés pour leur présenter son projet et les convaincre de rester, malgré les rumeurs les envoyant respectivement à Chelsea et à Naples, où officie Massimiliano Allegri. Loftus-Cheek et Fofana devraient partir, tandis que Pulisic resterait à Milanello.

  • LA LISTE DES ACHATS

    Le Milan travaille dans la plus grande discrétion, comme l'a illustré le dossier Gonçalo Ramos. Selon les dernières indiscrétions, les Rossoneri viseraient le défenseur Antonio Silva, estimé à environ 20 millions d'euros par le Benfica.

    Au milieu de terrain, le nom de Morten Hjulmand, 27 ans, du Sporting CP, revient avec insistance, même si l’Atlético de Madrid est également sur le coup. En défense, le nom de Marc Casadò, milieu de terrain né en 2003 et formé au Barça, est également évoqué. Selon le Corriere dello Sport, les Rossoneri suivraient aussi Alajbegovic, jeune talent de 18 ans très apprécié par Ibrahimovic.