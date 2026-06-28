Milan : rencontre Cardinale-Amorim à Lisbonne : trois renforts supplémentaires après Gonçalo Ramos. Les dernières indiscrétions concernant Antonio Silva, Hjulmand et Casadò

Gonçalo Ramos n’est que le premier renfort d’un mercato estival qui s’annonce intense pour le Milan, contraint de reconstruire son effectif après la déception de la non-qualification en Ligue des champions. Chez les Rossoneri, la planification de l’avenir est déjà en cours, avec comme pièce centrale le nouvel entraîneur Ruben Amorim, attendu en Italie le 6 juillet.

Pour souligner l’importance du technicien portugais dans ce projet, une réunion de haut niveau s’est tenue le 27 juin à Lisbonne entre Gerry Cardinale, Amorim, Hendrik Almstadt (directeur du recrutement) et Bobby Gardiner (directeur de la Football Intelligence). Ce même quatuor a validé la piste Ramos et a fait le point, lors d’une réunion de quatre heures selon *La Gazzetta dello Sport*, sur les prochaines étapes du mercato estival des Rossoneri.

Plusieurs cibles sont déjà identifiées, telles que Hjulmand, Antonio Silva et Casadò, tandis que des départs sont à finaliser et que des cadres comme Maignan et Rabiot doivent être confirmés pour retrouver le haut de la Serie A.