Milan : rencontre avec les agents de Comotto et Camarda, le futur se joue, ce qui filtre

Selon MilanNews.it, la rencontre a confirmé la volonté du Milan de sécuriser Camarda et Comotto en prolongeant leurs contrats.





L’objectif est d’éviter de nouveaux cas comme celui de Liberali, en protégeant le club grâce à une prolongation au moins jusqu’au 30 juin 2031, assortie d’une revalorisation salariale pour les deux joueurs.





Ruben Amorim souhaite désormais les observer sur le terrain afin d’évaluer personnellement leur apport potentiel au club durant l’exercice en cours.