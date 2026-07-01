Journée décisive à la Casa Milan pour l’avenir de deux jeunes Rossoneri. Selon Sportitalia, les agents Beppe Riso et Marianna Meccacci se sont rendus via Aldo Rossi pour discuter de l’avenir de Francesco Camarda et Christian Comotto. Nés en 2008, les deux joueurs seront d’abord intégrés à l’équipe première lors du stage de pré-saison, avant d’être prêtés d’ici la fin du mercato.
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Milan : rencontre avec les agents de Comotto et Camarda, le futur se joue, ce qui filtre
ANNÉE DE PRÊT
Camarda et Comotto ont été prêtés pour la saison 2025-2026. L’attaquant a porté les couleurs de Lecce, totalisant 23 apparitions en championnat et en Coupe d’Italie (handicapé par une grave blessure à la cheville) et inscrivant un but contre Bologne ; le milieu de terrain a, lui, joué pour La Spezia, alignant 28 matchs en Serie B et 2 en Coupe d’Italie. Les contrats des deux joueurs avec le Milan courent jusqu’en 2028.
Camarda et Comotto : les points clés de l'entrevue avec le Milan
Selon MilanNews.it, la rencontre a confirmé la volonté du Milan de sécuriser Camarda et Comotto en prolongeant leurs contrats.
L’objectif est d’éviter de nouveaux cas comme celui de Liberali, en protégeant le club grâce à une prolongation au moins jusqu’au 30 juin 2031, assortie d’une revalorisation salariale pour les deux joueurs.
Ruben Amorim souhaite désormais les observer sur le terrain afin d’évaluer personnellement leur apport potentiel au club durant l’exercice en cours.