Camarda et Comotto ont été prêtés pour la saison 2025-2026. L’attaquant a porté les couleurs de Lecce, totalisant 23 apparitions en championnat et en Coupe d’Italie (handicapé par une grave blessure à la cheville) et inscrivant un but contre Bologne, tandis que le milieu de terrain a disputé 28 matchs en Serie B et 2 en Coupe d’Italie sous les couleurs de La Spezia. Les contrats des deux joueurs avec le Milan expirent en 2028.