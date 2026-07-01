Journée décisive à la Casa Milan pour l’avenir de deux jeunes Rossoneri. Selon Sportitalia, les agents Beppe Riso et Marianna Meccacci se sont rendus via Aldo Rossi pour discuter de l’avenir de Francesco Camarda et Christian Comotto. Nés en 2008, les deux joueurs seront d’abord intégrés à l’équipe première lors du stage de pré-saison, avant d’être prêtés d’ici la fin du mercato.
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Milan : rencontre avec les agents de Comotto et Camarda, l’avenir se joue
ANNÉE DE PRÊT
Camarda et Comotto ont été prêtés pour la saison 2025-2026. L’attaquant a porté les couleurs de Lecce, totalisant 23 apparitions en championnat et en Coupe d’Italie (handicapé par une grave blessure à la cheville) et inscrivant un but contre Bologne, tandis que le milieu de terrain a disputé 28 matchs en Serie B et 2 en Coupe d’Italie sous les couleurs de La Spezia. Les contrats des deux joueurs avec le Milan expirent en 2028.