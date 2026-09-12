Amorim avait tenté de piquer Loftus-Cheek dès la conférence de veille (« il ne doit pas jouer seulement les cinq premières minutes »), mais aussi juste avant le match : « Il est fondamental d’être toujours honnête avec les joueurs : quand je dis quelque chose aux médias, c’est parce que je l’ai déjà répété dix fois au principal intéressé. Je sais que ce n’est pas quelque chose de courant, mais je considère cela comme important et je pense que les joueurs me font confiance en sachant que si je sors ce genre de déclarations, c’est justement parce que je crois énormément en leurs qualités. Prenez un profil comme Loftus-Cheek : il a tout. Il a une puissance physique énorme, il utilise ses deux pieds, il est fort dans le jeu aérien, mais il doit apprendre à rester dans son match pendant quatre-vingt-dix minutes. Le concept est très simple : il doit peser par sa qualité à chaque instant de la rencontre. Il ne peut pas être tout le temps au contact du ballon, mais il doit être beaucoup plus impliqué dans le jeu. Ce n’est qu’en participant avec continuité qu’il pourra aider l’équipe à être plus créative et vraiment dangereuse dans les trente derniers mètres. »





Ces sollicitations n’ont servi à rien, le plan d’Amorim pour l’Anglais a été un échec. Pioli a essayé avant lui, puis Fonseca, ainsi que Conceição et Allegri : Loftus-Cheek est un joueur capable d’accélérations, mais il représente l’exemple le plus parlant du joueur discontinu, c’est-à-dire tout ce dont un Milan en construction n’a pas besoin. Paradoxalement, il pourrait se révéler plus utile à l’équipe en cours de match, quand le rythme baisse et qu’il peut faire parler son physique et sa technique. La version de l’ancien de Chelsea vue lors de ces quatre premiers matches n’est pas envisageable pour un statut de titulaire indiscutable dans le schéma d’Amorim.







