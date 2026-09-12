Errare humanum est, perseverare autem diabolicum. Commettre une erreur fait partie de la nature faible de l’homme, mais continuer à la répéter par obstination ou par orgueil n’est plus justifiable. Pour des raisons différentes, Estupinan et Loftus-Cheek ont affiché d’importantes difficultés qui ne leur permettent pas de performer selon leur potentiel : l’Équatorien n’est plus que la pâle copie du bon latéral admiré en Premier League, tandis que pour l’Anglais, il faut remonter trois ans en arrière pour trouver un joueur à la hauteur de la situation. Contre la Lazio, Amorim a décidé de les aligner d’entrée et, ce faisant, il s’est littéralement livré à ses adversaires.
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Milan, recalés définitifs pour Loftus-Cheek et Estupinan : Amorim a trouvé la bonne clé avec Moreira et Pulisc
GATTUSO AVAIT PRESSENTI LES DIFFICULTÉS D’ESTUPINAN
Gattuso ne s’était pas caché à l’approche immédiate du match en indiquant ce qui pouvait être la clé de la rencontre en faveur de la Lazio : « Nous l’avons analysée, nous l’avons vue. Très souvent, on voit toujours la ligne à cinq, ils s’écrasent, mais nous devons être bons avec nos joueurs de couloir pour les maintenir là-bas ». L’entraîneur de la Lazio et son staff avaient bien identifié les difficultés, déjà présentes la saison dernière justement contre la Lazio à l’Olimpico, d’Estupinan lorsqu’il est attaqué dans son dos et a préparé le match précisément sur la capacité de ses joueurs de couloir à aller chercher en permanence l’appel. Résultat ? Cancellieri inscrit le but de l’avantage en profitant de l’endormissement d’Estupinan, qui se retourne presque comme pour chercher à se construire un alibi avec ses coéquipiers. Une donnée explique encore mieux le match de l’ancien de Brighton si on l’interprète. Estupinan a réussi 26 passes sur 28 tentatives, mais parce que, tout simplement, il déchargeait le ballon sur le coéquipier le plus proche.
Les critiques n’ont pas ébranlé Loftus-Cheek
Amorim avait tenté de piquer Loftus-Cheek dès la conférence de veille (« il ne doit pas jouer seulement les cinq premières minutes »), mais aussi juste avant le match : « Il est fondamental d’être toujours honnête avec les joueurs : quand je dis quelque chose aux médias, c’est parce que je l’ai déjà répété dix fois au principal intéressé. Je sais que ce n’est pas quelque chose de courant, mais je considère cela comme important et je pense que les joueurs me font confiance en sachant que si je sors ce genre de déclarations, c’est justement parce que je crois énormément en leurs qualités. Prenez un profil comme Loftus-Cheek : il a tout. Il a une puissance physique énorme, il utilise ses deux pieds, il est fort dans le jeu aérien, mais il doit apprendre à rester dans son match pendant quatre-vingt-dix minutes. Le concept est très simple : il doit peser par sa qualité à chaque instant de la rencontre. Il ne peut pas être tout le temps au contact du ballon, mais il doit être beaucoup plus impliqué dans le jeu. Ce n’est qu’en participant avec continuité qu’il pourra aider l’équipe à être plus créative et vraiment dangereuse dans les trente derniers mètres. »
Ces sollicitations n’ont servi à rien, le plan d’Amorim pour l’Anglais a été un échec. Pioli a essayé avant lui, puis Fonseca, ainsi que Conceição et Allegri : Loftus-Cheek est un joueur capable d’accélérations, mais il représente l’exemple le plus parlant du joueur discontinu, c’est-à-dire tout ce dont un Milan en construction n’a pas besoin. Paradoxalement, il pourrait se révéler plus utile à l’équipe en cours de match, quand le rythme baisse et qu’il peut faire parler son physique et sa technique. La version de l’ancien de Chelsea vue lors de ces quatre premiers matches n’est pas envisageable pour un statut de titulaire indiscutable dans le schéma d’Amorim.
MOREIRA ET PULISIC
L’autre face de la même médaille, c’est la prestation parfaite de Moreira qui, à l’Olimpico, a inscrit le premier doublé de sa carrière. En jouant à gauche, dans son habitat naturel et non en faux pied comme à Turin contre la Juventus. L’ailier belge, arrivé de Strasbourg pour près de 65 millions d’euros entre part fixe et bonus, sera le titulaire du couloir dès le prochain match contre Lecce, Amorim ne s’est pas caché en conférence de presse d’après-match au sujet d’une possible cohabitation avec un autre ailier offensif comme Chukwueze : « Je veux jouer avec trois défenseurs et deux pistons très écartés. Donc parfois, ils joueront tous les deux et Moreira a vraiment très bien joué sur la gauche. Il a de l’expérience à ce poste sur la gauche à Strasbourg. Nous connaissons très bien les joueurs, donc cela se reproduira à l’avenir. »
La réponse que tout le monde du Milan attendait avec impatience est arrivée : Pulisic va bien, très bien physiquement. Et il peut jouer sans problème dans les demi-espaces qu’Amorim demande à ses milieux offensifs. L’Américain est destiné à prendre la place occupée jusqu’ici par un Loftus-Cheek éteint.
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