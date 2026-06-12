Le temps presse pour le Milan. Ralf Rangnick, las d'attendre une réponse définitive de Gerry Cardinale et de son entourage, envisage sérieusement de se retirer des négociations. L’actuel sélectionneur de l’Autriche avait posé des conditions non négociables : le choix du directeur sportif en plus de celui de l’entraîneur. Mais le véritable point de discorde avec Zlatan Ibrahimovic réside dans sa demande d’imposer ses hommes et sa vision à l’ensemble du secteur des jeunes et au Milan Futuro.
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Milan-Rangnick, négociations au point mort : l’entraîneur allemand a épuisé son capital patience et ne souhaite plus attendre les Rossoneri
LA GAMME DE RALF
L’entourage de Rangnick rappelle les faits : c’est le Milan AC qui a fait appel à lui, l’incitant à étudier le projet sportif du club. Lors des deux rendez-vous viennois, le manager allemand a exigé un contrôle total sur le secteur technique, sans aucune ingérence. Il visait notamment Zlatan Ibrahimović et son influence sur les choix sportifs, ainsi que sur ses proches collaborateurs.
Si le dialogue a bien eu lieu, le délai était trop court : deux semaines seulement, insuffisant pour statuer alors que Rangnick était tenu par un engagement moral envers la Fédération autrichienne, qui lui avait proposé une prolongation.
QUE VA-T-IL SE PASSER MAINTENANT ?
Dans les prochaines heures, Rangnick doit notifier officiellement sa décision à Milan, qui va devoir revoir ses plans. Pour le poste de directeur sportif, le club rossonero hésite entre Ozek et Planes, ce dernier étant aussi dans le viseur de la Juventus ; les discussions directes sont toutefois au point mort depuis la semaine dernière. À un mois de la reprise, le club rossonero doit donc accélérer s’il ne veut pas aborder la saison avec un retard considérable sur ses concurrents. Reste à savoir comment évoluera le dossier de l’entraîneur : Glasner demeure en pole position, même en l’absence d’une décision définitive de Rangnick, qui avait été le premier à soutenir sa candidature.