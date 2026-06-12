L’entourage de Rangnick rappelle les faits : c’est le Milan AC qui a fait appel à lui, l’incitant à étudier le projet sportif du club. Lors des deux rendez-vous viennois, le manager allemand a exigé un contrôle total sur le secteur technique, sans aucune ingérence. Il visait notamment Zlatan Ibrahimović et son influence sur les choix sportifs, ainsi que sur ses proches collaborateurs.





Si le dialogue a bien eu lieu, le délai était trop court : deux semaines seulement, insuffisant pour statuer alors que Rangnick était tenu par un engagement moral envers la Fédération autrichienne, qui lui avait proposé une prolongation.