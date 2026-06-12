L’entourage de Rangnick rappelle un principe simple : c’est le Milan AC qui est venu le chercher, donc il était logique qu’il étudie le projet. Lors des deux rendez-vous viennois, le manager allemand a réclamé les pleins pouvoirs sur le secteur sportif, sans aucune ingérence. Il visait notamment Zlatan Ibrahimović et son influence sur les choix stratégiques, ainsi que sur ses proches collaborateurs.





Si est alors ouvert un dialogue, mais le temps imparti s’est révélé trop court : deux semaines seulement, insuffisant pour statuer définitivement alors que Rangnick était lié par un engagement moral envers la Fédération autrichienne, qui lui avait proposé une prolongation.