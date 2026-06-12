Le temps presse pour le Milan. Ralf Rangnick, las d’attendre une réponse définitive de Gerry Cardinale et de son entourage, envisage sérieusement de quitter les négociations. L’actuel sélectionneur de l’Autriche avait posé des conditions non négociables : choisir à la fois le directeur sportif et l’entraîneur. Mais le véritable point de discorde avec Zlatan Ibrahimovic réside dans sa demande d’imposer ses hommes et sa vision sur l’ensemble du secteur jeunes et au sein du Milan Futuro.
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Milan-Rangnick : l’issue s’oriente vers un échec. L’entraîneur en a assez d’attendre les Rossoneri
LA GAMME DE RALF
L’entourage de Rangnick rappelle un principe simple : c’est le Milan AC qui est venu le chercher, donc il était logique qu’il étudie le projet. Lors des deux rendez-vous viennois, le manager allemand a réclamé les pleins pouvoirs sur le secteur sportif, sans aucune ingérence. Il visait notamment Zlatan Ibrahimović et son influence sur les choix stratégiques, ainsi que sur ses proches collaborateurs.
Si est alors ouvert un dialogue, mais le temps imparti s’est révélé trop court : deux semaines seulement, insuffisant pour statuer définitivement alors que Rangnick était lié par un engagement moral envers la Fédération autrichienne, qui lui avait proposé une prolongation.
QUE VA-T-IL SE PASSER MAINTENANT ?
Dans les prochaines heures, Rangnick doit adresser une communication officielle à Milan, qui va devoir revoir ses plans. Le poste de directeur sportif se joue entre Ozek et Planes (ce dernier intéresse aussi la Juventus), même si les contacts directs sont au point mort depuis la semaine dernière. À un mois du rassemblement, le club rossonero doit accélérer s’il ne veut pas prendre un retard considérable sur ses concurrents. Reste à savoir comment évoluera le dossier de l’entraîneur : Glasner est toujours en pole position, même en l’absence de décision finale de Rangnick, qui avait lancé sa candidature.