Face à un adversaire, Lecce, qui n’avait pas les arguments nécessaires pour créer de véritables problèmes, Amorim a mis en place quelques ajustements tactiques pour le moins intéressants : de la ligne à quatre lors de la première relance, avec Gila appelé à occuper le rôle de meneur de jeu défensif, aux appels répétés des joueurs de couloir pour attaquer la profondeur. Mais ce sont les déplacements de Ramos et ses inspirations qui ont offert la victoire à l’AC Milan : sur le premier but milanais, il attire le marquage sur lui dans les trente derniers mètres, libérant ainsi Pulisic pour reprendre la passe décisive visionnaire de Pavlovic ; sur le deuxième, il régale en concluant un une-deux avec une passe décisive en no look, tandis que sur le troisième, c’est encore lui qui récupère le ballon au milieu de terrain avant la belle action individuelle en vitesse de Moreira.