S’il ne marque pas, il fait marquer. Et pour Amorim, c’est cela qui compte vraiment. Les buts de Goncalo Ramos viendront aussi parce que le joueur lui-même vit ce moment avec cette mentalité de gagnant acquise avec Luis Enrique au PSG : ce qui compte, c’est l’équipe, sa manière de jouer et la participation active au développement d’une philosophie. Il n’y a aucune jalousie dans la tête de l’international portugais, qui a célébré Moreira au moment du 2-0 malgré le fait qu’il avait ignoré son déplacement dans la surface de réparation. « C’est normal, Ramos travaille dur, les buts viendront. Il a déjà marqué, il a déjà délivré une passe décisive et surtout il s’investit énormément pour l’équipe. Aujourd’hui, nous avons été plus proches de lui et c’est pour cela qu’il a mieux joué. Donc, c’est une combinaison des deux facteurs, mais je suis très content de Ramos », a commenté Amorim au sujet de son numéro 9 sur SportTV.
Milan, Ramos toujours muet mais sa prestation contre Lecce a été précieuse dans le succès : trois actions décisives, il est parfait pour Amorim
3 paris gagnants
Face à un adversaire, Lecce, qui n’avait pas les arguments nécessaires pour créer de véritables problèmes, Amorim a mis en place quelques ajustements tactiques pour le moins intéressants : de la ligne à quatre lors de la première relance, avec Gila appelé à occuper le rôle de meneur de jeu défensif, aux appels répétés des joueurs de couloir pour attaquer la profondeur. Mais ce sont les déplacements de Ramos et ses inspirations qui ont offert la victoire à l’AC Milan : sur le premier but milanais, il attire le marquage sur lui dans les trente derniers mètres, libérant ainsi Pulisic pour reprendre la passe décisive visionnaire de Pavlovic ; sur le deuxième, il régale en concluant un une-deux avec une passe décisive en no look, tandis que sur le troisième, c’est encore lui qui récupère le ballon au milieu de terrain avant la belle action individuelle en vitesse de Moreira.
11,6 km parcourus
Ramos, qui n’a pour l’instant inscrit qu’un seul but, contre Venise lors de la 2e journée, s’est beaucoup dépensé, a multiplié les remises et a bien combiné avec ses coéquipiers, parcourant pas moins de 11,6 km. Soit même près de 2 km de plus que lors du match de la journée précédente contre la Lazio. Pour un joueur acheté 70 millions d’euros, plus des bonus, principalement pour marquer beaucoup de buts, le fait d’en être à un quatrième match consécutif sans trouver le chemin des filets ni tirer au but est un élément qui pèse et oriente les jugements. L’autre face de la même médaille, c’est celle d’un Ramos qui, grâce à une importante qualité technique et une grande disposition au sacrifice, est en train d’améliorer la production offensive de l’équipe.
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