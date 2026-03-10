Voici les décisions prises par le juge sportif après la 28e journée de Serie A. Il convient de souligner en particulier les décisions concernant le derby Milan-Inter 1-0 : outre la suspension d'Adrien Rabiot, deux amendes ont été infligées au Milan, une amende à un dirigeant de l'Inter (Dario Baccin, pour avoir critiqué de manière irrespectueuse une décision arbitrale de Doveri), et une suspension plus une amende à un préparateur du Milan (Simone Folletti).
JOUEURS SUSPENDUS
JOUEURS EXPULSÉS
DISQUALIFICATION POUR UN MATCH EFFECTIF ET AMENDE DE
10 000,00 €
PEZZELLA Giuseppe (Cremonese) : pour avoir, à la fin du match, sur le terrain, critiqué de manière impétueuse l'arbitrage en adressant des propos irrespectueux au directeur de match.
JOUEURS NON EXPULSÉS
SUSPENSION POUR UN MATCH EFFECTIF
ESPOSITO Sebastiano (Cagliari) : pour comportement non réglementaire sur le terrain ; déjà averti (cinquième sanction).
FERGUSON Lewis (Bologne) : pour comportement incorrect envers un adversaire ; déjà averti (cinquième sanction).
MASINI Patrizio (Gênes) : pour comportement incorrect envers un adversaire ; déjà averti (cinquième sanction).
NDICKA Obite Evan (Rome) : pour comportement incorrect envers un adversaire ; déjà averti (cinquième sanction).
RABIOT Adrien (Milan) : pour comportement incorrect envers un adversaire ; déjà averti (cinquième sanction).
AMENDES AUX SOCIÉTÉS
Amende de 22 000,00 € : à la société MILAN au titre de la responsabilité objective, pour avoir injustement provoqué un retard de deux minutes au cours de la deuxième mi-temps ; récidive répétée et continue.
Amende de 8 000,00 € : à la société MILAN pour avoir, au cours du match, incité ses supporters à chanter à plusieurs reprises des chants insultants à l'encontre de deux joueurs de l'équipe adverse ; pour avoir également, à la 47e minute de la première mi-temps, dirigé un faisceau laser vers un joueur de l'équipe adverse ; sanction atténuée conformément à l'article 29, paragraphe 1, lettre b) du CGS.
Amende de 3 000,00 € : à la société BOLOGNA pour avoir, au cours du match, lancé trois fumigènes sur le terrain ; sanction atténuée conformément à l'article 29, paragraphe 1, lettre b) du CGS
Amende de 2 000,00 € : à la société GENOA pour avoir, à la 7e minute de la deuxième mi-temps, lancé un fumigène sur le terrain ; sanction atténuée conformément à l'article 29, paragraphe 1, lettre b) du CGS.
Amende de 2 000,00 € : à la société LECCE pour avoir laissé ses supporters lancer deux fumigènes sur le terrain au 1er minute de la première mi-temps ; sanction atténuée conformément à l'article 29, paragraphe 1, lettre b) du CGS.
DIRIGEANTS
NON EXPULSÉS
AMENDE DE 10 000,00 €
BACCIN Dario (Inter) : pour avoir, à la fin du match, dans les vestiaires, critiqué de manière arrogante et répétée une décision arbitrale de manière irrespectueuse.
PRÉPARATEURS PHYSIQUES
EXCLUS
DISQUALIFICATION POUR UNE JOURNÉE DE COMPÉTITION ET AMENDE DE
5 000,00 €
FOLLETTI Simone (Milan) : pour s'être levé du banc supplémentaire à la 44e minute de la deuxième mi-temps et avoir contesté de manière ostensible une décision arbitrale en adressant des propos irrespectueux à l'arbitre.