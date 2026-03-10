Amende de 22 000,00 € : à la société MILAN au titre de la responsabilité objective, pour avoir injustement provoqué un retard de deux minutes au cours de la deuxième mi-temps ; récidive répétée et continue.

Amende de 8 000,00 € : à la société MILAN pour avoir, au cours du match, incité ses supporters à chanter à plusieurs reprises des chants insultants à l'encontre de deux joueurs de l'équipe adverse ; pour avoir également, à la 47e minute de la première mi-temps, dirigé un faisceau laser vers un joueur de l'équipe adverse ; sanction atténuée conformément à l'article 29, paragraphe 1, lettre b) du CGS.

Amende de 3 000,00 € : à la société BOLOGNA pour avoir, au cours du match, lancé trois fumigènes sur le terrain ; sanction atténuée conformément à l'article 29, paragraphe 1, lettre b) du CGS

Amende de 2 000,00 € : à la société GENOA pour avoir, à la 7e minute de la deuxième mi-temps, lancé un fumigène sur le terrain ; sanction atténuée conformément à l'article 29, paragraphe 1, lettre b) du CGS.

Amende de 2 000,00 € : à la société LECCE pour avoir laissé ses supporters lancer deux fumigènes sur le terrain au 1er minute de la première mi-temps ; sanction atténuée conformément à l'article 29, paragraphe 1, lettre b) du CGS.