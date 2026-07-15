Le marché des transferts du Milan, comme celui d'autres clubs, traverse une phase d'impasse. Il est essentiel, en cette période, de dégager des ressources grâce aux départs, afin de les réinvestir ensuite dans d'autres acquisitions. Les Rossoneri se sont toutefois illustrés jusqu'à présent par un début de saison encourageant.
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Milan, que vas-tu faire de Jashari ? Entre l'hype démesuré et le flop, évitons un nouveau cas De Ketelaere : un échange avec l'Atalanta pour récupérer Ederson satisferait tout le monde
Concernant les possibles départs, je m’attarderais sur Jashari. Il y a un an, l’engouement était fou, les attentes incroyables, notamment en raison d’une négociation très longue et très médiatisée, pour un jeune joueur qui avait montré des choses très intéressantes en Belgique.
Un an plus tard, le sentiment des supporters rossoneri à l’égard du Suisse a sans aucun doute changé. Sa blessure l’a freiné, mais cela ne suffit pas à expliquer un tel recul. De retour en novembre, il n’a pourtant jamais réussi à s’imposer, pas même lors de la Coupe du monde.
Quel est le vrai Jashari ? Le joueur prometteur aperçu en Jupiler Pro League ou l’éléments décevant sous le maillot rossonero, peut-être noyé dans un environnement trop grand pour lui ? Nous ne détenons pas la vérité, mais la direction milanaise doit désormais choisir la meilleure stratégie. En théorie, je pencherais pour une seconde chance, afin d’éviter de le voir s’épanouir ailleurs, comme ce fut le cas avec De Ketelaere.
À moins qu’un tel sacrifice ne s’avère indispensable pour recruter un joueur vraiment fort.
Dans l’équipe alignée aujourd’hui sur la pelouse, son nom ne peut figurer parmi les titulaires. À ce poste, même avec le maintien de Modric, il faut un point d’exclamation, non un point d’interrogation, comme l’est l’ancien joueur de Bruges.
Conseil non sollicité : étudier un échange avec l’Atalanta, Jashari partant vers Sarri et Ederson revêtant le maillot rossonero. Une opération « win-win » : le joueur conviendrait parfaitement (Giuntoli et l’entraîneur l’apprécient), l’Atalanta réglerait le cas du Brésilien, dont le contrat expire dans un an, et le Milan s’offrirait un milieu de terrain de premier plan.
Un échange intéressant, assorti d’une indemnité financière en faveur de l’Atalanta. Ederson et Rabiot formeraient alors un milieu de terrain de premier plan, à condition bien sûr que le joueur soit en pleine forme et sans problème physique.
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