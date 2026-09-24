Tomori n’a pas encore fait ses débuts cette saison et son dernier match remonte au 24 mai dernier, lors de la retentissante défaite à domicile contre Cagliari, qui avait acté l’exclusion des quatre premières places du classement et donc de la Ligue des champions. Une date qui a également marqué le tournant négatif de la relation entre Tomori et l’AC Milan : Allegri avait déjà signalé son rendement défaillant en fin de saison ainsi que des attitudes peu appréciées à l’entraînement. En écoutant les rapports en provenance de Milanello, Gerry Cardinale a placé le défenseur anglais sur la liste des responsables de l’échec sportif de la saison passée : voilà pourquoi il a été mis sur le marché dès le départ.