Celle de Fikayo Tomori est l’une des histoires les plus incroyables racontées au cours de l’été dernier. Le Milan l’avait poussé vers la sortie puis même écarté à Milanello, d’abord sur la volonté de Gerry Cardinale, puis aussi de Ruben Amorim, avant de le réintégrer à la hâte le 2 septembre, faute d’avoir réussi à boucler le moindre coup de dernière minute en défense. Le tout pendant que le joueur s’envolait pour Londres, avec l’autorisation du club, afin de chercher une solution avec sa famille et ses agents. Et au final, c’est lui qui a eu raison en restant là où il voulait être : au Milan.
Milan, que va-t-il se passer maintenant avec Tomori ? Le défenseur, dont le contrat arrive à échéance, fera son retour sur les terrains pour le marathon d’octobre
CE QUI S’ÉTAIT PASSÉ
Tomori n’a pas encore fait ses débuts cette saison et son dernier match remonte au 24 mai dernier, lors de la retentissante défaite à domicile contre Cagliari, qui avait acté l’exclusion des quatre premières places du classement et donc de la Ligue des champions. Une date qui a également marqué le tournant négatif de la relation entre Tomori et l’AC Milan : Allegri avait déjà signalé son rendement défaillant en fin de saison ainsi que des attitudes peu appréciées à l’entraînement. En écoutant les rapports en provenance de Milanello, Gerry Cardinale a placé le défenseur anglais sur la liste des responsables de l’échec sportif de la saison passée : voilà pourquoi il a été mis sur le marché dès le départ.
QUE SE PASSE-T-IL MAINTENANT
Depuis le jour de sa réintégration jusqu’à aujourd’hui, Tomori a toujours figuré dans la liste des convoqués, mais il n’a encore jamais mis les pieds sur le terrain. Attention toutefois au retour de la trêve, lorsque le calendrier du Milan obligera Amorim à procéder à de nombreuses rotations : le Milan disputera pas moins de 7 matches en 30 jours. Tomori devrait déjà jouer à Salzbourg en Europa League le 15 octobre prochain, mais il n’est pas exclu qu’il soit également utilisé lors d’autres matches de Serie A. À l’heure actuelle, le défenseur anglais offre davantage de garanties que Filippo Terracciano, qui a eu sa chance contre Benfica mais n’est pas parvenu à la saisir.
Départ à la fin de la saison
Après avoir refusé successivement Fulham, Coventry, West Ham et avoir attendu en vain Aston Villa, Tomori a réalisé ce qui était son projet : rester à l’AC Milan. En réalité, ce seront bien les derniers mois d’une aventure qui, entre hauts et bas, a profondément marqué la carrière de l’ancien de Chelsea : le contrat arrivant à échéance en juillet ne sera pas renouvelé.
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