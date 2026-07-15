Concernant les possibles départs, je m’attarderais sur Jashari. Il y a un an, l’engouement était fou, les attentes incroyables, notamment en raison d’une négociation très longue et très médiatisée, pour un jeune joueur qui avait montré des choses très intéressantes en Belgique.

Un an plus tard, le sentiment des supporters rossoneri à l’égard du Suisse a sans aucun doute changé. Sa blessure l’a freiné, mais cela n’explique pas à lui seul un tel recul. De retour en novembre, il n’a pourtant jamais réussi à s’imposer, pas même lors de la Coupe du monde.

Quel est le vrai Jashari ? Le joueur prometteur de la Jupiler Pro League ou l’éléments décevant du Milan, peut-être noyé dans un environnement trop grand pour lui ? Nous ne détenons pas la vérité, mais la direction rossonera doit désormais choisir. En théorie, je pencherais pour une seconde chance, afin d’éviter de le voir s’épanouir ailleurs, comme ce fut le cas avec De Ketelaere.

À moins qu’un tel sacrifice ne s’avère indispensable pour recruter un joueur vraiment fort.