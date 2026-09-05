Milan, Pulisic retourne à l’Allianz Stadium onze mois après son erreur sur penalty : Cardinale a fixé une rencontre pour sa prolongation

Pulisic est revenu en Italie le 2 août et s’est d’abord entraîné seul à Milanello pendant que l’équipe était engagée dans la tournée asiatique. Il y a mis la tête, le cœur, l’engagement et cette motivation pour retrouver son propre éclat, comme lui seul sait le faire. Lors de ses deux premières apparitions, il a été convoqué contre le Torino et Venise, mais uniquement pour être présent, sans même une minute sur le terrain. Comment va Pulisic ? Amorim en a parlé ainsi vendredi dernier : « Il a un grand talent et je l’ai dit aussi en conférence de presse. Je dois simplement gérer les charges de travail de mes joueurs et je comprends qu’en ce moment nous avons besoin de gagner et de mettre plus de rythme dans chaque match. Donc, pour Pulisic, il est difficile de trouver de la place en ce moment, mais il reste un joueur très important pour nous. Il revient d’une blessure et n’a derrière lui qu’une semaine d’entraînement, c’est pourquoi il est parfois compliqué de gérer à la fois l’individu et le match, parce que la priorité reste toujours l’équipe. La priorité est toujours de gagner. Contre la Juve, ses débuts en championnat sont prévus en seconde période.