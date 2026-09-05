Onze mois jour pour jour plus tard, Pulisic retrouvera l’Allianz Stadium avec une grande envie de revanche : son erreur sur penalty avait coûté la victoire et deux points fondamentaux au classement. À partir de ce moment-là, il y a eu peu de hauts et beaucoup de bas : zéro but en huit mois avec l’AC Milan, zéro but au Mondial et de nombreuses critiques, y compris de la part de ces supporters milanais qui l’avaient érigé en idole sans hésiter. Désormais, tout a changé à l’AC Milan grâce à l’envie de football et de victoires de Cardinale, ainsi qu’aux idées d’Amorim. En face, il y a toujours la Juventus de Spalletti et l’ancien de Chelsea espère réussir à faire la différence en cours de match.
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Milan, Pulisic retourne à l’Allianz Stadium onze mois après son erreur sur penalty : Cardinale a fixé une rencontre pour sa prolongation
Comment va Pulisic
Pulisic est revenu en Italie le 2 août et s’est d’abord entraîné seul à Milanello pendant que l’équipe était engagée dans la tournée asiatique. Il y a mis la tête, le cœur, l’engagement et cette motivation pour retrouver son propre éclat, comme lui seul sait le faire. Lors de ses deux premières apparitions, il a été convoqué contre le Torino et Venise, mais uniquement pour être présent, sans même une minute sur le terrain. Comment va Pulisic ? Amorim en a parlé ainsi vendredi dernier : « Il a un grand talent et je l’ai dit aussi en conférence de presse. Je dois simplement gérer les charges de travail de mes joueurs et je comprends qu’en ce moment nous avons besoin de gagner et de mettre plus de rythme dans chaque match. Donc, pour Pulisic, il est difficile de trouver de la place en ce moment, mais il reste un joueur très important pour nous. Il revient d’une blessure et n’a derrière lui qu’une semaine d’entraînement, c’est pourquoi il est parfois compliqué de gérer à la fois l’individu et le match, parce que la priorité reste toujours l’équipe. La priorité est toujours de gagner. Contre la Juve, ses débuts en championnat sont prévus en seconde période.
Sommet pour la prolongation
Pulisic et l’AC Milan veulent s’imposer à Turin contre la Juventus pour enchaîner après leurs deux succès lors des 2 premières journées de championnat. Mais le match le plus important, au moins pour l’avenir, se joue en dehors du terrain et concerne la prolongation de contrat. Selon les informations recueillies par notre rédaction, un sommet entre Cardinale et l’entourage de l’Américain, parmi lesquels figure aussi son père-agent, est programmé au milieu de la semaine prochaine : l’option jusqu’en 2028 sera levée, mais le patron de l’AC Milan mettra sur la table une proposition économique adaptée pour un contrat jusqu’en 2031. Avec l’espoir qu’après un an de bras de fer, le feu vert arrive aussi pour commencer à préparer les documents nécessaires. L’AC Milan veut placer Pulisic au centre du projet, c’est désormais à lui de jouer...
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