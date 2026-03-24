Milan, Pulisic : « Mon avenir ? Ce n'est pas le moment d'en parler. Si on marque quelques buts, les gens vous acclament même si on joue très mal. »

Une période délicate sur le plan des performances, une année 2026 qui n'a toujours pas vu de buts, mais une occasion de terminer la saison en beauté en aidant à la fois le Milan à poursuivre la lutte pour le Scudetto et à décrocher sa qualification pour la prochaine édition de l'UEFA Champions League, et en se préparant au mieux pour la Coupe du monde à domicile.

Christian Pulisic, attaquant de l'équipe rossonera dirigée et entraînée par Massimiliano Allegri, a accordé une longue interview au magazine américain Men's Journal avant les matchs amicaux de sa sélection nationale américaine contre la Belgique (le 28 mars) et le Portugal (le 31 mars).