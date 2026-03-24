Goal.com
En direct
pulisic milan rinnovoGetty Images
Gabriele Stragapede

Traduit par

Milan, Pulisic : « Mon avenir ? Ce n'est pas le moment d'en parler. Si on marque quelques buts, les gens vous acclament même si on joue très mal. »

AC Milan
Mercato
C. Pulisic
Etats-Unis

L'attaquant américain s'est exprimé depuis le stage de préparation de sa sélection nationale, évoquant notamment sa situation actuelle au Milan.

Une période délicate sur le plan des performances, une année 2026 qui n'a toujours pas vu de buts, mais une occasion de terminer la saison en beauté en aidant à la fois le Milan à poursuivre la lutte pour le Scudetto et à décrocher sa qualification pour la prochaine édition de l'UEFA Champions League, et en se préparant au mieux pour la Coupe du monde à domicile.

Christian Pulisic, attaquant de l'équipe rossonera dirigée et entraînée par Massimiliano Allegri, a accordé une longue interview au magazine américain Men's Journal avant les matchs amicaux de sa sélection nationale américaine contre la Belgique (le 28 mars) et le Portugal (le 31 mars).

  • LA COUPE DU MONDE APPROCHE À GRANDS PAS

    « Oui, bien sûr, c'est notre dernière chance de vraiment nous préparer, de disputer quelques matchs, de revoir certains joueurs et de nous préparer pour le grand événement, qui approche à grands pas, bien sûr. Et cela nous offre une bonne occasion de voir où nous en sommes et de nous préparer au mieux. Mais on dirait que ça se rapproche de plus en plus. »

    • Publicité

  • LA COUPE DU MONDE 2022

    Pulisic est ensuite revenu sur son expérience lors de la précédente édition de la Coupe du monde : « C'était incroyable, honnêtement. J'ai eu le sentiment d'avoir beaucoup appris sur moi-même, sur le jeu, sur l'équipe. Je veux dire, je pense qu'à certains moments, nous avons vraiment fait un excellent travail pour arriver là où nous en sommes. Oui, je pense que nous pouvons apprendre beaucoup en disputant un grand match à élimination directe contre une grande équipe. Donc, mes meilleurs souvenirs sont liés au fait d’avoir été à l’hôtel avec les gars, en sachant à quel point ce moment était important. C’est quelque chose dont on rêve depuis qu’on est enfant, et maintenant, être là, c’est vraiment incroyable. Et maintenant, avoir cette opportunité dans tout notre pays, on est vraiment enthousiastes. »

  • LES DÉCLARATIONS DE POCHETTINO SUR SON PASSÉ AU MILAN

    Par la suite, l'attaquant américain a commenté les propos de son sélectionneur concernant son récent passage à Milan, du côté des Rossoneri : « J'apprécie toujours le soutien. Ça ne m'inquiète pas trop. Je me sens vraiment en forme en ce moment et je joue bien aussi. Ça a donc été une période plutôt intéressante. J'ai toujours l'impression qu'on peut très mal jouer et que, si on marque deux buts, les gens nous acclament. Et l'inverse peut aussi arriver. Il faut simplement aller de l'avant. C'est comme ça que ça se passe dans une carrière, avec des hauts et des bas. J'essaie juste de continuer à bien jouer, d'être en bonne forme physique et de me sentir bien. Et c'est ça le plus important. »

  • SON MOUNT RUSHMORE DES JOUEURS AMÉRICAINS

    « Je ne peux pas m'inclure moi-même ? (Rires, ndlr). Je me mettrais moi-même. Je mettrais sans hésiter Clint [Dempsey], puis probablement Landon Donovan. Pour la dernière place, mettons Weston [McKennie]. C'est mon homme. Alors mettons-le. »

  • LES RUMEURS DU MARCHÉ

    Enfin, Pulisic a commenté les rumeurs qui circulent sur un éventuel départ du Milan cet été : « La plupart des gens m'en parlent et me demandent de quoi il s'agit, et je réponds que je n'en ai même pas entendu parler. Je n'en sais vraiment rien. Je pense qu'il y a toujours un moment et un endroit appropriés. En général, ce n'est pas quand je suis en pleine saison et que je joue. Je ne parle pas avec mon agent de clubs ni de partir ailleurs. Ça ne me touche pas vraiment, donc ça ne m'influence pas du tout. Bien sûr, quand le moment sera venu d'en parler et qu'il y aura des options, mais ce n'est pas le moment. Et je suis heureux d'être ici pour l'instant. Je me concentre donc autant que possible là-dessus. »

Matchs Amicaux
Etats-Unis crest
Etats-Unis
E-U
Belgique crest
Belgique
BEL
Serie A
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
AC Milan crest
AC Milan
MIL