La moue de Pulisic, pour paraphraser les déclarations faites par Amorim en conférence de presse, dure en réalité depuis bien plus longtemps : le numéro 11 de l’AC Milan avait refusé sa prolongation au printemps 2025 parce qu’il n’était pas convaincu par les futurs projets du club milanais. Cardinale l’a toujours placé tout en haut de la liste des joueurs les plus importants de l’effectif, vecteur important aussi pour les sponsorings à l’américaine, mais il n’a pas encore réussi à obtenir son accord sur la proposition de prolongation jusqu’en 2030. Les parties ont repris le dialogue depuis quelques semaines et désormais le patron de Red Bird attend un tournant, une sorte de quitte ou double : l’AC Milan a besoin du vrai Pulisic, celui sans la moue.