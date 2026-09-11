Le respect d’Amorim envers Gattuso et sa Lazio est la conséquence directe du parcours net accompli jusqu’ici par la formation biancoceleste. Le duel de l’Olimpico, programmé samedi à 18 heures, représente un test important pour l’AC Milan, appelé à élever le niveau affiché contre la Juventus lors de la dernière journée de championnat. Amorim poursuit avec sa mentalité et ses idées : place à ceux qui sont le mieux sans accorder trop de poids aux « noms ».
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Milan : Pulisic fera ses débuts contre la Lazio, mais seulement en cours de match ; Amorim choisit Rabiot avec Cisse en soutien de l’attaque
Pulisic sur le banc
Amorim change encore sur la ligne des trois quarts : l’homme des matches à l’extérieur, Cisse, fait son retour et à ses côtés, Rabiot devrait avoir sa chance, avec Jashari en balance avec Modric pour accompagner Musah dans l’entrejeu. Pulisic débutera encore sur le banc pour le quatrième match consécutif, et cela ne peut qu’être la nouvelle du jour car il s’agit d’une première pour l’Américain depuis le 13 juillet 2023, soit le jour de sa signature avec le Milan. Le technicien portugais a déjà annoncé en conférence de presse que l’ancien de Chelsea fera assurément ses débuts en championnat, donc un relais avec Cisse est prévu en seconde période du match contre la Lazio.
Il faut un tournant
La moue de Pulisic, pour paraphraser les déclarations faites par Amorim en conférence de presse, dure en réalité depuis bien plus longtemps : le numéro 11 de l’AC Milan avait refusé sa prolongation au printemps 2025 parce qu’il n’était pas convaincu par les futurs projets du club milanais. Cardinale l’a toujours placé tout en haut de la liste des joueurs les plus importants de l’effectif, vecteur important aussi pour les sponsorings à l’américaine, mais il n’a pas encore réussi à obtenir son accord sur la proposition de prolongation jusqu’en 2030. Les parties ont repris le dialogue depuis quelques semaines et désormais le patron de Red Bird attend un tournant, une sorte de quitte ou double : l’AC Milan a besoin du vrai Pulisic, celui sans la moue.
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