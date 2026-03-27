Milan, Pulisic et la prolongation de contrat : rendez-vous pris, quelles sont les rumeurs concernant l'avenir de l'Américain ?

Les supporters du Milan n'ont pas la mémoire courte et c'est pourquoi ils ont applaudi le remplacement de Pulisic par Gimenez à la 32e minute de la seconde mi-temps du match Milan-Turin. Le dernier but de « Captain America » remonte au 28 décembre contre Vérone, puis plus rien : problèmes physiques, tensions dans les vestiaires et renégociation de contrat au point mort. Et ses coéquipiers sont eux aussi de son côté, comme en témoignent les célébrations de Fofana et Rabiot, qui ont mimé le geste de l'ancien joueur de Chelsea consistant à se passer le bras sur le visage après chaque but marqué.





Pulisic est passé d'une moyenne d'un but toutes les 74 minutes lors des premiers matchs, fulgurants, à un zéro plus surprenant lors des quatorze suivants. La passe décisive pour Rabiot est une maigre consolation qui sert à atténuer la déception et à envisager avec plus d'optimisme le match au stade Maradona contre Naples, où il sera l'un des joueurs les plus attendus pour des raisons évidentes.