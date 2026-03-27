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Milan, Pulisic et la prolongation de contrat : rendez-vous pris, quelles sont les rumeurs concernant l'avenir de l'Américain ?

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À Milan, les négociations concernant la prolongation du contrat de Pulisic sont pour l'instant au point mort, mais la volonté de faire avancer les choses est bien présente : voici quand

Les supporters du Milan n'ont pas la mémoire courte et c'est pourquoi ils ont applaudi le remplacement de Pulisic par Gimenez à la 32e minute de la seconde mi-temps du match Milan-Turin. Le dernier but de « Captain America » remonte au 28 décembre contre Vérone, puis plus rien : problèmes physiques, tensions dans les vestiaires et renégociation de contrat au point mort. Et ses coéquipiers sont eux aussi de son côté, comme en témoignent les célébrations de Fofana et Rabiot, qui ont mimé le geste de l'ancien joueur de Chelsea consistant à se passer le bras sur le visage après chaque but marqué.


Pulisic est passé d'une moyenne d'un but toutes les 74 minutes lors des premiers matchs, fulgurants, à un zéro plus surprenant lors des quatorze suivants. La passe décisive pour Rabiot est une maigre consolation qui sert à atténuer la déception et à envisager avec plus d'optimisme le match au stade Maradona contre Naples, où il sera l'un des joueurs les plus attendus pour des raisons évidentes.

  • L'ANTIDIVO EN QUÊTE DE RELANCE

    « Il parle peu et marque beaucoup », racontent ceux qui le connaissent bien. Il a choisi la paisible ville de Busto Arsizio et une maison dotée d’un grand jardin, à l’image de celle de son domaine en Pennsylvanie, car il adore courir dans les bois. Pas de Milan, pas de lumières ni du chaos de la grande ville. Il préfère la guitare et le golf, sa grande passion à laquelle il consacre une grande partie de son temps libre avec sa compagne Alexa, américaine comme lui et golfeuse professionnelle. Et c’est justement dans cette tranquillité, dans sa nature réservée, que se cache la quête silencieuse d’une rébellion contre une année 2026 avare en joies footballistiques.



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  • LUMIÈRES ÉTEINTES

    Depuis son départ de la sélection américaine, Pulisic a préféré faire moins de cas de sa situation personnelle et contractuelle : « La plupart des gens m'en parlent et me demandent de quoi il s'agit, et je réponds que je n'ai même pas vu ces informations. Je n'en sais vraiment rien. Je pense qu'il y a toujours un moment et un endroit appropriés. En général, ce n’est pas quand je suis en pleine saison et que je joue. Je ne parle pas avec mon agent de club ni de partir ailleurs. Ça ne me touche pas vraiment, donc ça ne m’influence pas du tout. Bien sûr, quand le moment sera venu d’en parler et qu’il y aura des options, mais ce n’est pas le moment. Et je suis heureux d’être ici pour l’instant. Je me concentre donc autant que possible là-dessus. »

  • LES AVANTAGES DU DÉCRET SUR LA CROISSANCE

    D'un point de vue fiscal, l'avenir de Christian Pulisic au Milan pourrait se dérouler sans encombre. Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret-loi n° 34/2019, connu sous le nom de « Décret Croissance », et aux modifications ultérieures introduites par la loi de finances, le footballeur américain pourrait conserver ses avantages fiscaux même en cas de renouvellement de contrat avec le club rossonero.

    Le mécanisme prévu par la législation italienne permet de prolonger la validité du régime fiscal avantageux de 5 ans supplémentaires, à condition que le joueur réalise un investissement immobilier sur le territoire national. Une opération qui, pour ceux qui vivent et travaillent de manière stable à Milan et dans les provinces voisines, comme Pulisic, s'avère accessible et en phase avec son séjour dans la ville.

    Concrètement, l'achat d'une maison en Italie permettrait au capitaine des États-Unis de continuer à bénéficier d'un régime fiscal particulièrement avantageux, conçu pour attirer les footballeurs étrangers et favoriser le maintien des professionnels en Italie.

  • RENDEZ-VOUS EN MAI

    Le contrat actuel de Pulisic expire en 2027, avec un salaire net de 4 millions d'euros. Grâce au décret « Decreto Crescita », la charge fiscale effective reste modérée, ce qui porte le salaire brut à environ 5 millions d'euros. Bien que la date d'expiration soit encore lointaine, le Milan souhaite vivement poursuivre son collaboration avec Christian pendant de nombreuses années encore, et veut en faire un joueur de plus en plus central pour l'équipe. Une période difficile et complexe ne change pas les intentions d'un club qui a toujours apprécié chez Pulisic non seulement ses qualités techniques, mais aussi ses qualités humaines.


    Le contrat comporte en outre une clause en faveur du club rossonero qui permet au Milan d’exercer une option pour une saison supplémentaire, jusqu’en juin 2028. Cette garantie permet au club de planifier l’avenir du joueur avec plus de sécurité, en évitant les surprises sur le marché.


    Pulisic a pris son temps, probablement tenté par quelques sirènes qui ont commencé à retentir tant en Premier League qu'en Arabie, et le Milan a respecté cette volonté. L'objectif est de conclure l'affaire avant la Coupe du monde avec un renouvellement jusqu'en 2031, avec des chiffres légèrement supérieurs à ceux actuels. Dans le cas contraire, l'option serait tout de même activée.


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