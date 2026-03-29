Milan, Pulisic : « C'est une période difficile. Je dois être plus décisif, mais je suis en bonne forme physique. Tôt ou tard, le ballon rebondira sur mon genou et je recommencerai à marquer des buts. »

Christian Pulisic ne traverse certainement pas la meilleure période de sa carrière. L'attaquant du Milan AC ne parvient pas à s'imposer sous le maillot rossonero et, cette fois-ci, il a également connu des difficultés sous le maillot américain, où il a quitté le terrain vaincu et critiqué (et, soit dit en passant, sans le brassard de capitaine au bras) lors de la défaite 2-5 contre la Belgique.





S'adressant aux micros de The Athletic, « Captain America » a confirmé le manque de confiance qu'il ressent devant le but, même s'il a réaffirmé qu'il se sentait au top physiquement. Voici ses propos