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Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty
Emanuele Tramacere

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Milan, Pulisic : « C'est une période difficile. Je dois être plus décisif, mais je suis en bonne forme physique. Tôt ou tard, le ballon rebondira sur mon genou et je recommencerai à marquer des buts. »

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L'attaquant américain est en difficulté et a confirmé sa mauvaise passe même avec son équipe nationale.

Christian Pulisic ne traverse certainement pas la meilleure période de sa carrière. L'attaquant du Milan AC ne parvient pas à s'imposer sous le maillot rossonero et, cette fois-ci, il a également connu des difficultés sous le maillot américain, où il a quitté le terrain vaincu et critiqué (et, soit dit en passant, sans le brassard de capitaine au bras) lors de la défaite 2-5 contre la Belgique.


S'adressant aux micros de The Athletic, « Captain America » a confirmé le manque de confiance qu'il ressent devant le but, même s'il a réaffirmé qu'il se sentait au top physiquement. Voici ses propos

  • « Je traverse une mauvaise passe, mais je vais bien »

    « C'est une période difficile, mais je me sens bien physiquement et je me crée des occasions, je dois rester positif. C'est mieux maintenant qu'en été. Les choses vont changer. »

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  • « TÔT OU TARD, LE BALLON VA FRAPPER LE GENOU »

    « Je dois rester plus calme dans ces moments-là. Je sais qu'à un moment donné, le ballon va heurter mon genou et finir dans les filets. Et là, tout changera. Je ne me laisse pas prendre par la panique. »

  • LA COURSE DE PULISIC

    Pulisic a débuté le match États-Unis-Belgique en tant que titulaire, avec la surprise de voir le brassard de capitaine (qu'il porte habituellement) confié au défenseur central du Charlotte FC, Tim Ream. Il a joué 71 minutes, manquant deux occasions en or, alors que le score, au moment de son remplacement, était déjà de 4-1 en faveur des Belges, grâce notamment à son coéquipier du Milan AC, Saelemaekers (1 passe décisive pour le but d'Onana à son actif).

  • Il n'a plus marqué contre le Milan depuis décembre

    Le manque de buts devient un problème, Pulisic l'a reconnu, et si même le maillot des États-Unis ne parvient pas à le relancer, son retour à Milan et au Milan AC ne fera que rendre la situation encore plus difficile. À son retour, il affrontera Naples, un match décisif pour la course à la Ligue des champions et au Scudetto, et sous le maillot rossonero, l'Américain n'a plus trouvé le chemin des filets depuis plus de trois mois. C'était encore en 2025, le 28 décembre pour être précis, et le Milan s'était imposé 3-0 contre Vérone dans un match débloqué justement par son but en fin de première mi-temps. Depuis, plus rien, même au niveau des passes décisives où la seule passe décisive pour ses coéquipiers n'est intervenue que lors de la dernière journée contre Turin (pour le but de Rabiot du 2-1).



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