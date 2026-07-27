L’AC Milan, à la faveur du lourd investissement de 74 millions d’euros pour l’ex-PSG Gonçalo Ramos, est prêt à étudier un départ de Gimenez en prêt payant avec obligation d’achat. L’attaquant mexicain était arrivé en février 2025 en provenance de Feyenoord pour environ 30 millions d’euros. L’AC Milan aimerait récupérer la même somme pour un avant-centre important qui traverse une période très difficile et aurait besoin de changer d’air. D’autant plus que, dans la hiérarchie du club milanais, Ramos sera le titulaire indiscutable, tandis que Camarda gagne des places. L’agente Pimenta a, jusqu’ici, recueilli un fort intérêt de la Lazio et une prise de renseignements de la Fiorentina, qui pourrait passer à l’offensive en cas de départ de Kean.