Mercredi, Santiago Gimenez répondra présent à la convocation de l’AC Milan. À Milanello, Christian Pulisic sera avec lui : tous deux ne rejoindront pas le reste de l’équipe en Australie, mais travailleront au centre sportif de l’AC Milan pour se remettre de leurs blessures respectives.
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Milan, première ouverture de Gimenez à la Lazio : la formule reste le nœud du dossier, ce qui filtre sur les négociations
Les doutes sur le plan physique
Au cours des deux dernières années, Gimenez a connu de nombreux problèmes à la cheville, culminant avec une intervention chirurgicale à Amsterdam en décembre dernier. Cette blessure l’a tenu éloigné des terrains pendant cinq mois et lui a coûté pas moins de 26 matches manqués. De retour pour le Mondial contre l’Angleterre, il a subi une nouvelle entorse, quittant la pelouse sur une civière. Une longue série de problèmes significatifs qui risquent de peser sur son attractivité sur le marché.
LAZIO ET FIORENTINA
L’AC Milan, à la faveur du lourd investissement de 74 millions d’euros pour l’ex-PSG Gonçalo Ramos, est prêt à étudier un départ de Gimenez en prêt payant avec obligation d’achat. L’attaquant mexicain était arrivé en février 2025 en provenance de Feyenoord pour environ 30 millions d’euros. L’AC Milan aimerait récupérer la même somme pour un avant-centre important qui traverse une période très difficile et aurait besoin de changer d’air. D’autant plus que, dans la hiérarchie du club milanais, Ramos sera le titulaire indiscutable, tandis que Camarda gagne des places. L’agente Pimenta a, jusqu’ici, recueilli un fort intérêt de la Lazio et une prise de renseignements de la Fiorentina, qui pourrait passer à l’offensive en cas de départ de Kean.
LA QUESTION DE LA FORMULE
Avant de passer concrètement à l’action pour l’attaquant mexicain, la Lazio devra se séparer de l’un entre Boulaye Dia et Ratkov. Consciente du fait qu’un simple prêt avec option d’achat ne suffit pas pour obtenir le feu vert de l’AC Milan. De son côté, Gimenez s’ouvre de manière significative à la Lazio.
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