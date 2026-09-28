Voici le communiqué officiel du club rossonero :





« AC MILAN, SOLIDITÉ ET INVESTISSEMENTS POUR ACCÉLÉRER LA CROISSANCE





Le Club clôt l’exercice 2025/26 avec des revenus de 464,6 millions d’euros : malgré l’absence des compétitions européennes, ce chiffre reste à des niveaux proches des deux dernières saisons record. La solidité construite ces dernières années ouvre une nouvelle phase d’investissements de long terme

Le Conseil d’administration de l’AC Milan a approuvé le projet de bilan relatif à l’exercice clos au 30 juin 2026, qui sera présenté à l’Assemblée des actionnaires.





Le Club boucle la saison 2025/26 avec 464,6 millions d’euros de revenus, se maintenant à des niveaux proches de ceux des deux dernières saisons record : +1,7 % par rapport à 2023/24 et -6 % par rapport à 2024/25. La solidité construite ces dernières années a permis au Club d’absorber une partie significative de l’impact de l’absence des compétitions européennes, en clôturant l’exercice avec un résultat net négatif d’environ 24 millions d’euros, après trois saisons consécutives bénéficiaires.





Les principales sources de revenus, en particulier celles les moins liées à la participation aux compétitions européennes, ont continué à afficher de la solidité et de la croissance. Les revenus commerciaux conservent une tendance positive, avec les sponsorings qui dépassent pour la première fois dans l’histoire du Club le seuil des 100 millions d’euros. Les revenus de billetterie en Serie A sont également en hausse : l’AC Milan se confirme pour la deuxième année consécutive comme le club affichant la plus forte moyenne de spectateurs du championnat, avec plus de 72 000 présences par match. La discipline financière et l’efficacité opérationnelle continuent en outre de contribuer à la maîtrise des coûts.





La valeur de la marque continue elle aussi de croître : selon Brand Finance, en 2026, l’AC Milan a atteint son plus haut niveau historique à 514 millions d’euros, soit +28 % sur la dernière année, ce qui en fait le club de football ayant connu la plus forte croissance au niveau mondial depuis 2021.





La position financière nette s’établit à 145,3 millions d’euros, contre environ 92 millions d’euros lors de l’exercice précédent, pour des capitaux propres s’élevant à 176,4 millions d’euros. Cette hausse reflète principalement un recours accru aux lignes de crédit pour soutenir les investissements, la croissance et les projets stratégiques du Club.





La solidité construite ces dernières années permet en effet au Club d’accélérer sa stratégie de croissance, en s’appuyant sur le modèle owner-operator de RedBird, qui combine investissements de long terme et compétences opérationnelles. C’est dans cette optique qu’intervient la nomination, survenue au cours de l’exercice, de Massimo Calvelli au poste de Chief Executive Officer de l’AC Milan, tout en conservant sa fonction d’Operating Partner de RedBird.





Le projet sportif reste au centre, soutenu par des investissements significatifs ces dernières années. S’y ajoute le nouveau stade de Milan, principal projet transformateur de long terme du Club. Au cours de l’exercice, le projet a atteint une étape historique avec l’acquisition, le 5 novembre 2025, de la Grande Funzione Urbana San Siro, comprenant le stade Meazza et les zones environnantes. Le nouveau stade est destiné à renforcer le profil économique du Club et sa capacité à investir dans la croissance et la compétitivité sportive ».