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Milan, premier bilan dans le rouge pour Cardinale après trois bénéfices d’affilée : 24 millions de pertes

Milan AC

L’AC Milan a bouclé l’exercice 2025-26 avec une perte de 24 millions d’euros, largement absorbée par des fonds propres solides, qui s’élevaient à 176 millions au 30 juin 2026. Après trois bénéfices consécutifs, RedBird signe son premier bilan dans le rouge : le résultat économique de la saison passée a été pénalisé par l’absence de compétitions européennes, qui a eu un impact négatif de 70 à 80 millions.

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  • Premier bilan négatif

    Le conseil d’administration présidé par Paolo Scaroni, réuni aujourd’hui, a ainsi approuvé le premier bilan négatif de l’ère Gerry Cardinale. Y compris le player trading, le chiffre d’affaires s’est néanmoins maintenu à 465 millions, avec une baisse de seulement 6 % par rapport à 2024-2025. La principale note positive est représentée par la progression des revenus d’exploitation, moins liés à la participation aux compétitions de l’UEFA : les partenariats dépassent pour la première fois dans l’histoire du club le seuil des 100 millions ; les recettes du stade augmentent également, grâce à la meilleure affluence moyenne du championnat (plus de 72 000 spectateurs) 


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  • L’endettement et le communiqué

    L’endettement financier net s’est dégradé, à hauteur de 145 millions, contre 92 millions au 30 juin 2025, en raison du recours accru à des lignes de crédit pour soutenir les investissements, la croissance et les projets stratégiques du club. « La solidité construite ces dernières années permet en effet au club d’accélérer sa stratégie de croissance, en s’appuyant sur le modèle owner-operator de RedBird, qui combine des investissements de long terme et des compétences opérationnelles. C’est dans cette optique qu’intervient la nomination, au cours de l’exercice, de Massimo Calvelli au poste de Chief Executive Officer du Milan, tout en conservant ses fonctions d’Operating Partner de RedBird », peut-on lire dans le communiqué de l’AC Milan, qui rappelle aussi l’avancée du projet du nouveau stade, avec l’acquisition du Meazza et des zones environnantes, aux côtés de l’Inter. « Le nouveau stade est destiné à renforcer le profil économique du club et sa capacité à investir dans la croissance et la compétitivité sportive ».


  • LE COMMUNIQUÉ

    Voici le communiqué officiel du club rossonero :


    « AC MILAN, SOLIDITÉ ET INVESTISSEMENTS POUR ACCÉLÉRER LA CROISSANCE


    Le Club clôt l’exercice 2025/26 avec des revenus de 464,6 millions d’euros : malgré l’absence des compétitions européennes, ce chiffre reste à des niveaux proches des deux dernières saisons record. La solidité construite ces dernières années ouvre une nouvelle phase d’investissements de long terme

    Le Conseil d’administration de l’AC Milan a approuvé le projet de bilan relatif à l’exercice clos au 30 juin 2026, qui sera présenté à l’Assemblée des actionnaires.


    Le Club boucle la saison 2025/26 avec 464,6 millions d’euros de revenus, se maintenant à des niveaux proches de ceux des deux dernières saisons record : +1,7 % par rapport à 2023/24 et -6 % par rapport à 2024/25. La solidité construite ces dernières années a permis au Club d’absorber une partie significative de l’impact de l’absence des compétitions européennes, en clôturant l’exercice avec un résultat net négatif d’environ 24 millions d’euros, après trois saisons consécutives bénéficiaires.


    Les principales sources de revenus, en particulier celles les moins liées à la participation aux compétitions européennes, ont continué à afficher de la solidité et de la croissance. Les revenus commerciaux conservent une tendance positive, avec les sponsorings qui dépassent pour la première fois dans l’histoire du Club le seuil des 100 millions d’euros. Les revenus de billetterie en Serie A sont également en hausse : l’AC Milan se confirme pour la deuxième année consécutive comme le club affichant la plus forte moyenne de spectateurs du championnat, avec plus de 72 000 présences par match. La discipline financière et l’efficacité opérationnelle continuent en outre de contribuer à la maîtrise des coûts.


    La valeur de la marque continue elle aussi de croître : selon Brand Finance, en 2026, l’AC Milan a atteint son plus haut niveau historique à 514 millions d’euros, soit +28 % sur la dernière année, ce qui en fait le club de football ayant connu la plus forte croissance au niveau mondial depuis 2021.


    La position financière nette s’établit à 145,3 millions d’euros, contre environ 92 millions d’euros lors de l’exercice précédent, pour des capitaux propres s’élevant à 176,4 millions d’euros. Cette hausse reflète principalement un recours accru aux lignes de crédit pour soutenir les investissements, la croissance et les projets stratégiques du Club.


    La solidité construite ces dernières années permet en effet au Club d’accélérer sa stratégie de croissance, en s’appuyant sur le modèle owner-operator de RedBird, qui combine investissements de long terme et compétences opérationnelles. C’est dans cette optique qu’intervient la nomination, survenue au cours de l’exercice, de Massimo Calvelli au poste de Chief Executive Officer de l’AC Milan, tout en conservant sa fonction d’Operating Partner de RedBird.


    Le projet sportif reste au centre, soutenu par des investissements significatifs ces dernières années. S’y ajoute le nouveau stade de Milan, principal projet transformateur de long terme du Club. Au cours de l’exercice, le projet a atteint une étape historique avec l’acquisition, le 5 novembre 2025, de la Grande Funzione Urbana San Siro, comprenant le stade Meazza et les zones environnantes. Le nouveau stade est destiné à renforcer le profil économique du Club et sa capacité à investir dans la croissance et la compétitivité sportive ».

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