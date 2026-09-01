Douche froide pour Lyon et pour Fofana après deux jours intenses de négociations et de contacts avec l’AC Milan. L’accord avait été trouvé sur la base d’un prêt payant de 2 millions, avec option d’achat à 12 millions d’euros, le club milanais devant prendre en charge une petite partie du salaire du milieu de terrain français. L’absence de transfert avant 20 heures, heure de clôture du mercato en France comme en Italie, mais pas en Angleterre, a fait capoter une opération qui touchait à sa fin.