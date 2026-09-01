Coup de théâtre en toute fin de parcours : Lyon n’a pas pu inscrire Youssouf Fofana après avoir trouvé un accord avec l’AC Milan à l’heure du déjeuner. Le club français est soumis à des restrictions complexes et strictes de la FIFA et devait libérer de la masse salariale avec le départ d’un autre Fofana, Malick, qui tarde toutefois à se concrétiser.
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Milan perd Fofana pour le match contre Lyon : Besiktas et Fenerbahçe reviennent à la charge pour le milieu de terrain français
L’accord qui a capoté
Douche froide pour Lyon et pour Fofana après deux jours intenses de négociations et de contacts avec l’AC Milan. L’accord avait été trouvé sur la base d’un prêt payant de 2 millions, avec option d’achat à 12 millions d’euros, le club milanais devant prendre en charge une petite partie du salaire du milieu de terrain français. L’absence de transfert avant 20 heures, heure de clôture du mercato en France comme en Italie, mais pas en Angleterre, a fait capoter une opération qui touchait à sa fin.
Besiktas et Galatasaray reviennent dans la course
Avec l’échec du transfert de Fofana à l’Olympique lyonnais, une deuxième phase s’ouvre désormais pour l’AC Milan, qui va devoir trouver un nouveau point de chute au milieu de terrain français. L’option Besiktas reste ouverte après les contacts de l’après-midi : Italiano pousse pour l’emmener à Istanbul. Le mercato turc ferme dans cinq jours, il y a donc tout le temps nécessaire pour boucler l’opération. Galatasaray est également en embuscade.
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