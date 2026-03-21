Milan, Pavlovic à propos du penalty de Simeone : « Je ne sais pas quoi dire. Si mon but est un coup de chance, alors le penalty aussi... »

Le Milan renoue avec la victoire grâce à son succès 3-2 à domicile face à Turin lors du match disputé à San Siro, comptant pour la trentième journée du championnat de Serie A. Strahinja Pavlovic a été le grand protagoniste de la rencontre, auteur à la fois du spectaculaire but qui a donné l'avantage aux Rossoneri en première mi-temps et de la faute sur Simeone, qui a entraîné l'attribution d'un penalty (après intervention du VAR auprès de l'arbitre Fourneau) en faveur de l'équipe grenat, permettant ainsi à celle-ci de revenir au score dans les dernières minutes.

Le défenseur central rossonero a ensuite commenté le match et s'est exprimé au micro de DAZN, notamment sur l'épisode du penalty : « Aujourd'hui, j'ai tout fait, un superbe but, un penalty… Mais aujourd'hui, le MVP, c'est Fofana ».