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Milan, Pavlovic à propos du penalty de Simeone : « Je ne sais pas quoi dire. Si mon but est un coup de chance, alors le penalty aussi... »

Les déclarations de l'auteur du but des Rossoneri sur le penalty qui a été sifflé par la suite.

Le Milan renoue avec la victoire grâce à son succès 3-2 à domicile face à Turin lors du match disputé à San Siro, comptant pour la trentième journée du championnat de Serie A. Strahinja Pavlovic a été le grand protagoniste de la rencontre, auteur à la fois du spectaculaire but qui a donné l'avantage aux Rossoneri en première mi-temps et de la faute sur Simeone, qui a entraîné l'attribution d'un penalty (après intervention du VAR auprès de l'arbitre Fourneau) en faveur de l'équipe grenat, permettant ainsi à celle-ci de revenir au score dans les dernières minutes.

Le défenseur central rossonero a ensuite commenté le match et s'est exprimé au micro de DAZN, notamment sur l'épisode du penalty : « Aujourd'hui, j'ai tout fait, un superbe but, un penalty… Mais aujourd'hui, le MVP, c'est Fofana ».

  • LE BUT

    Pavlovic souligne la part de chance dans son but lors de ce match : « Un superbe but, mais un but de chance (il rit, ndlr) ». Fofana intervient alors : « À l'entraînement, il tire de partout, donc ce n'est pas de la chance ».

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  • LE PENALTY

    Il s'est ensuite exprimé au sujet du penalty accordé pour une poussée involontaire sur Simeone : « Je n'ai pas vu Simeone, j'avais le bras tendu, mais je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas quoi dire. Si le but était un coup de chance, alors le penalty l'était aussi».

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