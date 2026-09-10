La synergie entre des clubs de la même galaxie, si elle est gérée avec vision et raison, peut apporter de grands résultats. Sportifs mais aussi économiques. Le Milan en sait quelque chose puisque, le 19 août dernier, il a officialisé l’arrivée de Diego Moreira en provenance de Strasbourg pour la somme monstrueuse de 45 millions d’euros plus 20 de bonus. Le puissant piston belge avait été cédé définitivement par Chelsea au club frère de Strasbourg à l’été 2024 : encore trop tendre pour un contexte aussi compétitif, mais parfait pour une dimension comme celle de l’ambitieux club français. Deux saisons disputées à haut niveau ont fait grimper sa valeur, pour le plus grand bonheur du consortium américain BlueCo. Red Bird, qui entretient avec BlueCo. une relation directe et optimale, commence à bâtir une idée de ce type et le transfert en prêt sec d’Odogu du Milan vers Toulouse peut être considéré comme un précurseur.
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Milan, Odogu n’est que le précurseur : Cardinale étudie une collaboration avec la « sœur » Toulouse
QUI PEUT RACHETER L’AC MILAN
Toulouse n’a jamais négocié sa philosophie, qui consiste à bâtir un effectif jeune et tourné vers l’avenir en s’appuyant sur les données et le scouting international. Le système est à la fois ambitieux et risqué en termes de classement, car on ne peut pas tout exiger des jeunes immédiatement. Guillhaume Restes, solide gardien né en 2005, avait déjà été une piste concrète pour le Milan à la période où Mike Maignan semblait s’orienter vers une non-prolongation de son contrat, qui expire en juin 2026. Le profil certainement le plus intéressant est celui d’Alexis Vossah, milieu de terrain né en France en 2008 dans une famille togolaise : tous les recruteurs des grands clubs européens ont les yeux rivés sur lui. Il faudra comprendre et suivre l’impact sur le football européen des deux talentueux attaquants argentins : Santiago Hidalgo, attaquant né en 2005 avec un passeport italien, arrivé cet été en provenance d’Independiente, et Julián Vignolo (né en 2006). Le Milan et sa cellule de recrutement les suivront au cours de cette saison.
QUI PEUT ALLER À TOULOUSE
Odogu attend ses débuts en Ligue 1 avec Toulouse, le Milan observe et pense aussi à de possibles opérations futures. Guernier, El Hadji Malick Cissé, Maiga-Hamadoun Cissé sont des noms possibles pour un parcours du Milan Futuro au club français. Les plus jeunes Pandolfi et Calvani ont le profil pour franchir un grand cap. Le Milan et Toulouse comme Chelsea et Strasbourg pour tenter d’augmenter la valeur technique et économique des deux clubs.
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