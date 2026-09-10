Toulouse n’a jamais négocié sa philosophie, qui consiste à bâtir un effectif jeune et tourné vers l’avenir en s’appuyant sur les données et le scouting international. Le système est à la fois ambitieux et risqué en termes de classement, car on ne peut pas tout exiger des jeunes immédiatement. Guillhaume Restes, solide gardien né en 2005, avait déjà été une piste concrète pour le Milan à la période où Mike Maignan semblait s’orienter vers une non-prolongation de son contrat, qui expire en juin 2026. Le profil certainement le plus intéressant est celui d’Alexis Vossah, milieu de terrain né en France en 2008 dans une famille togolaise : tous les recruteurs des grands clubs européens ont les yeux rivés sur lui. Il faudra comprendre et suivre l’impact sur le football européen des deux talentueux attaquants argentins : Santiago Hidalgo, attaquant né en 2005 avec un passeport italien, arrivé cet été en provenance d’Independiente, et Julián Vignolo (né en 2006). Le Milan et sa cellule de recrutement les suivront au cours de cette saison.