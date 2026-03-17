Milan : Nusa serait-il l'héritier de Leao ? L'évaluation des Rossoneri et celle de Leipzig : que peut-il se passer sur le marché des transferts ?

Ce n'est qu'une fois que Leao aura fait ses adieux – une question qui reste à voir et à vivre – que le Milan devrait se tourner vers le marché des transferts pour trouver un remplaçant. Le profil recherché semble correspondre davantage à celui d'un ailier qu'à celui d'un attaquant, un poste dans lequel Allegri a réinventé le Portugais cette saison. La Gazzetta cite le nom d'Antonio Nusa, un Norvégien né en 2005 évoluant à Leipzig, qui a disputé deux matchs de très haut niveau contre l'Italie lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, remportées justement devant les Azzurri. Si les Allemands ne devaient pas se qualifier pour la prochaine Ligue des champions (ils sont actuellement cinquièmes, à trois points de Hoffenheim et de Stuttgart), ils pourraient se laisser convaincre de l'opportunité de se renflouer.