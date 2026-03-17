La goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? La saison de Rafael Leão a été pour le moins en dents de scie : d'un côté, on a souvent parlé d'un numéro 10 plus responsable, plus régulier et plus leader, mais les performances décevantes n'ont pas manqué et, comme lors de la défaite à l'Olimpico contre la Lazio, certains incidents ne peuvent pas plaire à la direction du club. Pas d'amende ni de rappel à l'ordre officiel, mais La Gazzetta dello Sport écrit même aujourd'hui que les dirigeants rossoneri seraient prêts à écouter les offres qui pourraient arriver cet été pour le Portugais.
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Milan : Nusa serait-il l'héritier de Leao ? L'évaluation des Rossoneri et celle de Leipzig : que peut-il se passer sur le marché des transferts ?
LE JUSTE PRIX
Comme le rappelle La Rosea, le contrat de Leao comporte une clause de 170 millions d'euros, mais il est évident que le Milan prendra également en considération des offres nettement inférieures, peut-être de l'ordre de 80 millions d'euros : d'où pourraient-elles provenir, pour un joueur qu'il serait actuellement difficile de classer parmi les meilleurs sur le marché ? Peut-être d'une équipe de Premier League ou d'Arabie saoudite. Dans tout cela, il faut également garder à l'esprit que l'offre doit être acceptée non seulement par le Diavolo, mais aussi par son numéro 10.
IDEA NUSA
Ce n'est qu'une fois que Leao aura fait ses adieux – une question qui reste à voir et à vivre – que le Milan devrait se tourner vers le marché des transferts pour trouver un remplaçant. Le profil recherché semble correspondre davantage à celui d'un ailier qu'à celui d'un attaquant, un poste dans lequel Allegri a réinventé le Portugais cette saison. La Gazzetta cite le nom d'Antonio Nusa, un Norvégien né en 2005 évoluant à Leipzig, qui a disputé deux matchs de très haut niveau contre l'Italie lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, remportées justement devant les Azzurri. Si les Allemands ne devaient pas se qualifier pour la prochaine Ligue des champions (ils sont actuellement cinquièmes, à trois points de Hoffenheim et de Stuttgart), ils pourraient se laisser convaincre de l'opportunité de se renflouer.
LA SAISON ET LE PRIX DE NUSA
Nusa est évalué à environ 35 millions d'euros : cette saison, avec Leipzig, il a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en 23 matches de championnat, auxquels s'ajoutent 1 but et 1 passe décisive lors de 4 autres rencontres de la DFB-Pokal, la coupe nationale allemande.