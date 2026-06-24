Deux certitudes : le Milan cherche un grand numéro 9 pour Amorim, et Núñez veut quitter Al-Hilal. Cela suffit-il pour conclure un accord ? Pas encore, car les obstacles sont nombreux et de taille. L’attaquant uruguayen avait quitté Liverpool pour l’Arabie saoudite, séduit par un salaire mirobolant de 400 000 livres sterling par semaine. Les Rossoneri l’avaient courtisé l’été dernier sans pouvoir rivaliser avec la puissance financière du club saoudien. Douze mois plus tard, l’Uruguayen serait prêt à faire machine arrière.
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Milan : Nunez est une option. L’attaquant souhaite quitter Al-Hilal pour revenir en Europe, mais son salaire constitue un obstacle
Il souhaite revenir en Europe.
Darwin Núñez est représenté par l’avocat italien Tommaso Inzaghi, bras droit du célèbre agent Federico Pastorello. Pour les opérations internationales et les transferts, le joueur s’appuie aussi sur l’agence familiale et, ponctuellement, sur des intermédiaires comme Fali Ramadani pour négocier en Europe. L’international uruguayen, auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 16 matchs, souhaite revenir en Europe. L’arrivée de Karim Benzema à Al-Hilal l’a en effet poussé sur le banc, aux côtés de Simone Inzaghi.
NŒUD D'ENGAGEMENT
L’option Nunez resurgit pour le Milan : Darwin a été proposé au club rossonero. Aucune négociation n’est en cours, mais l’intérêt est réciproque, confirme Milanvibes.it. Le principal obstacle reste le coût : un transfert onéreux et un salaire d’environ 20 M€ nets par an. La seule issue viable serait un prêt avec un salaire partagé à parts égales avec Al-Hilal.