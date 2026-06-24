Milan : Nunez est une option. L’attaquant souhaite quitter Al-Hilal pour revenir en Europe, mais son salaire constitue un obstacle

Darwin Núñez est représenté par l’avocat italien Tommaso Inzaghi, bras droit du célèbre agent Federico Pastorello. Pour les opérations internationales et les transferts, le joueur s’appuie aussi sur l’agence familiale et, ponctuellement, sur des intermédiaires comme Fali Ramadani pour négocier en Europe. L’international uruguayen, auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 16 matchs, souhaite revenir en Europe. L’arrivée de Karim Benzema à Al-Hilal l’a en effet poussé sur le banc, aux côtés de Simone Inzaghi.