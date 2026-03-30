Le Milan continue de faire pression sur André. Selon les médias brésiliens, les Rossoneri auraient soumis une nouvelle offre au Corinthians, qui a pris le temps de réfléchir avant de répondre.
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Milan, nouvelle offre pour André : 22 millions pour convaincre les Corinthians, comme la dernière fois
Comme l'explique ESPN Brésil, une nouvelle offre aurait été soumise au Timao pour s'assurer les services du jeune joueur brésilien. Cette nouvelle proposition s'élèverait à 22 millions d'euros, dont 18 millions de euros fixes et 4 millions supplémentaires liés à des primes basées sur des objectifs sportifs. Avec cette offre, les Rossoneri acquerraient 70% des droits économiques du joueur. Mais le milieu de terrain de 19 ans se serait montré ouvert à la possibilité de céder 30% de son contrat – dont il gère lui-même les droits – au Milan, afin de favoriser la conclusion de l'affaire.
De son côté, Corinthians réfléchit à la question et s’est accordé un délai pour évaluer l’offre, fort de l’intérêt manifesté par d’autres clubs tels que Benfica et l’Atlético de Madrid, qui pourraient ainsi déclencher une surenchère pour le milieu de terrain. Il y a quelques semaines déjà, le Milan AC était convaincu d’avoir mis la main sur le joueur, avant que le président du Timao, Osmar Stabile, ne revienne sur sa décision. À ce moment-là, les Rossoneri pensaient avoir conclu l'accord pour environ 17 millions d'euros – à payer en trois versements : 15 millions d'euros fixes et 2 millions variables pour 70 % des droits économiques du joueur – mais l'opération avait échoué dans les dernières phases en raison du veto du président.