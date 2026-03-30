Milan, nouvelle offre pour André : 22 millions pour convaincre les Corinthians, comme la dernière fois

De son côté, Corinthians réfléchit à la question et s’est accordé un délai pour évaluer l’offre, fort de l’intérêt manifesté par d’autres clubs tels que Benfica et l’Atlético de Madrid, qui pourraient ainsi déclencher une surenchère pour le milieu de terrain. Il y a quelques semaines déjà, le Milan AC était convaincu d’avoir mis la main sur le joueur, avant que le président du Timao, Osmar Stabile, ne revienne sur sa décision. À ce moment-là, les Rossoneri pensaient avoir conclu l'accord pour environ 17 millions d'euros – à payer en trois versements : 15 millions d'euros fixes et 2 millions variables pour 70 % des droits économiques du joueur – mais l'opération avait échoué dans les dernières phases en raison du veto du président.