À l’ère des réseaux sociaux, chaque choix, même le plus innocent, effectué sur ses canaux officiels suscite des émotions contrastées au sein de sa propre fan base. Dans le cas de Maignan, cela fait encore plus de bruit chez les supporters milanais parce que nous sommes en plein mercato : Iron Mike a, depuis plusieurs jours, supprimé tous les posts de son profil Instagram ainsi que toute référence à l’AC Milan (et à la France, NDLR). Une fausse alerte, car aucun signal clair et officiel d’un malaise diffus à l’égard du nouveau projet du club de via Aldo Rossi n’est arrivé de la part du gardien français.
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Milan, mystère Maignan sur les réseaux sociaux : il supprime toutes les photos et références à l’AC Milan. SMS d’Amorim et de Cardinale, voici ce qui se passe
AUCUN CAS DE FIGURE
Ruben Amorim et Gerry Cardinale ont envoyé plus d’un SMS cet été à Mike Maignan pour lui réaffirmer leur totale confiance en vue de la saison prochaine. Et le gardien français n’a formulé aucune demande particulière sur le marché des transferts : l’AC Milan en est toujours à l’important renouvellement de contrat signé en janvier, avec le nouvel accord qui expirera à l’été 2031. Il n’y a donc aucun dossier autour de l’avenir de l’ancien Lillois.
CAPITAINE ET LEADER
Gerry Cardinale, comme il l’a récemment démontré avec le dossier de Luka Modric, n’a pas l’intention de se priver de ceux qu’il considère comme les points forts de l’équipe, ses leaders charismatiques. Et Amorim a déjà choisi de confirmer Mike Maignan dans son rôle de capitaine d’un groupe qui doit vite oublier la déception liée au final tragicomique de la saison passée. Maignan est actuellement en vacances après la Coupe du monde et il est attendu à Milanello à la mi-août, quelques jours avant le début officiel de la nouvelle saison. En dépit des choix faits sur les réseaux sociaux...
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