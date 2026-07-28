Milan, mystère Maignan sur les réseaux sociaux : il supprime toutes les photos et références à l’AC Milan. SMS d’Amorim et de Cardinale, voici ce qui se passe

Gerry Cardinale, comme il l’a récemment démontré avec le dossier de Luka Modric, n’a pas l’intention de se priver de ceux qu’il considère comme les points forts de l’équipe, ses leaders charismatiques. Et Amorim a déjà choisi de confirmer Mike Maignan dans son rôle de capitaine d’un groupe qui doit vite oublier la déception liée au final tragicomique de la saison passée. Maignan est actuellement en vacances après la Coupe du monde et il est attendu à Milanello à la mi-août, quelques jours avant le début officiel de la nouvelle saison. En dépit des choix faits sur les réseaux sociaux...