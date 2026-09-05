Jusqu’ici, Endrick ne s’est jamais montré sous le maillot du Real Madrid, car il est encore aux prises avec une blessure. Au-delà des muscles, l’espoir du Milan est que le joueur arrive à Milanello en janvier sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un objectif qui dépendra aussi beaucoup de la manière et du moment où Mourinho utilisera le joueur né en 2006 lors de cette première partie de saison.





Cardinale, Amorim et le groupe de travail réessaieront sûrement quoi qu’il arrive. Car le Brésilien pourrait jouer aussi bien en pointe qu’en numéro 10 derrière Goncalo Ramos. Endrick n’est que le cas le plus éclatant d’une stratégie précise : les objectifs qui avaient échappé au club auparavant redeviendront d’actualité, car le club estime n’avoir fait que commencer la construction d’un effectif compétitif pour la victoire.