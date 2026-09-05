Un Amorim remonté à bloc à l’approche de son premier grand choc comme entraîneur de l’AC Milan. Toute la concentration est portée sur la Juventus, mais le technicien portugais n’a pas pu échapper aux questions sur le mercato lors de la conférence de presse de veille de match, affichant une cohésion interne qui semble être le point de départ de ce projet : « Je parle tous les jours avec Cardinale et Calvelli, donc c’est normal de les avoir ici. Pour vous non, mais pour moi oui. Je suis très satisfait du mercato. Nous avons de nouveaux joueurs qui sont au top et qui nous aideront pendant la saison, mais aussi à l’avenir. C’est notre objectif. Je veux aussi insister sur la manière dont fonctionne l’AC Milan : tout le monde doit être aligné sur certains joueurs à recruter »
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Milan, Mourinho a dit « non » pour Endrick : le club lombard reviendra à la charge en janvier, la stratégie
Deux attaquants à la fois
Le marché des transferts donne et le marché des transferts reprend : l’AC Milan a bouclé le coup Goncalo Ramos jusqu’à trois jours avant le début de la session estivale du mercato. L’investiture a été immédiate, spontanée et décidée par toutes les composantes. Le coût du transfert (70 millions d’euros garantis) a privé le club de la possibilité de recruter une doublure du Portugais à titre définitif. De ce constat et de la ligne assumée de valorisation des jeunes est née la prolongation de Camarda jusqu’au 30 juin 2031, avec une option pour une année supplémentaire jusqu’en 2032. Et la décision qui en découle de le promouvoir comme unique alternative au Portugais. Au moins jusqu’en janvier, lorsque le groupe stratégique de travail fera le point sur la situation en recueillant les données des quatre premiers mois de la saison.
NON à Mou
En réalité, l’AC Milan avait travaillé longtemps, au moins une quinzaine de jours, sur un coup cinq étoiles pour son attaque : l’élu était Endrick, attaquant brésilien né en 2006 du Real Madrid. Cardinale en avait parlé directement avec l’état-major des Merengues, avant de se heurter à la résistance acharnée de José Mourinho : l’ex-Special One a émis un avis négatif sur le départ en prêt de l’ancien joueur de Palmeiras. Au grand dam de l’AC Milan et de la Roma.
Cardinale nous le reprochera.
Jusqu’ici, Endrick ne s’est jamais montré sous le maillot du Real Madrid, car il est encore aux prises avec une blessure. Au-delà des muscles, l’espoir du Milan est que le joueur arrive à Milanello en janvier sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un objectif qui dépendra aussi beaucoup de la manière et du moment où Mourinho utilisera le joueur né en 2006 lors de cette première partie de saison.
Cardinale, Amorim et le groupe de travail réessaieront sûrement quoi qu’il arrive. Car le Brésilien pourrait jouer aussi bien en pointe qu’en numéro 10 derrière Goncalo Ramos. Endrick n’est que le cas le plus éclatant d’une stratégie précise : les objectifs qui avaient échappé au club auparavant redeviendront d’actualité, car le club estime n’avoir fait que commencer la construction d’un effectif compétitif pour la victoire.
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