« J’avais déjà parlé avec le club de la possibilité de tenter une nouvelle expérience, je ne sais pas si cela arrivera, je dois me présenter là-bas (avec Milan) le 29 et tant que je serai là, je donnerai le maximum, toujours dans le respect du maillot qui m’a tout donné. Je pense que c’est un club qui m’a beaucoup aidé sous tous les aspects, mais dans la vie on a aussi des ambitions pour d’autres choses et si cela arrive, j’étudierai les options, mais je reste un joueur de l’AC Milan. » Les mots de Rafael Leao dans le podcast brésilien Podpah racontent un changement de stratégie par rapport à ses sorties publiques du mois de mai, juste avant la Coupe du monde. Le Portugais prend conscience du fait que le rêve de Premier League risque de le rester : aucune proposition n’est arrivée de clubs anglais, et encore moins des grands clubs espagnols. Le choix de partir lors de ce mercato est partagé par le club, mais la situation actuelle du marché invite à la prudence.
Traduit par
Milan, Mendes travaille avec Fenerbahçe sur le transfert de Leão : offre mirobolante au joueur, désaccord sur la valorisation
Fenerbahçe met la pression
Fenerbahçe passe aux choses sérieuses pour Rafa Leão et dispose d’une capacité financière supérieure à celle de Galatasaray, qui avait bougé sur le Portugais plusieurs mois plus tôt. Le club stambouliote travaille sur l’opération avec l’appui de Jorge Mendes , qui a reçu de Cardinale la mission de trouver des acheteurs pour le Portugais. Les chiffres présentés au joueur sont clairement importants : 8 millions de base fixe plus 2 millions de bonus accessibles, ainsi que 2 autres plus difficiles à atteindre.
PROBLÈME DE FAIR-PLAY FINANCIER
Un possible obstacle dans les négociations entre le Fenerbahçe et l’AC Milan pour Leao concerne le fair-play financier. Le club turc doit composer avec les règles strictes du FFP, d’autant plus après le recrutement de Greenwood en provenance de Marseille pour 40 millions plus 10 de bonus. Deux options s’offrent à l’équipe entraînée par le coach Kartal : céder un ou deux joueurs de l’effectif ou tenter de négocier avec l’AC Milan sur la base d’une valorisation de 60 millions d’euros. Le tout au beau milieu d’un imbroglio d’agents et d’intermédiaires qui travaillent aussi en fonction de Galatasaray.
L’attente autour du choix de Leão
La première étape, fondamentale, passe par l’ouverture de Leao à la Turquie. Par rapport à il y a quelques jours, de légers signes d’ouverture sont à noter de la part du joueur, mais il faut une ouverture nette, franche et définitive pour entamer les négociations entre les clubs. Mendes tisse sa toile avec constance, conscient d’avoir aussi dans son jeu une carte gagnante pour l’AC Milan en lien avec le championnat saoudien.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles