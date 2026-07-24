« J’avais déjà parlé avec le club de la possibilité de tenter une nouvelle expérience, je ne sais pas si cela arrivera, je dois me présenter là-bas (avec Milan) le 29 et tant que je serai là, je donnerai le maximum, toujours dans le respect du maillot qui m’a tout donné. Je pense que c’est un club qui m’a beaucoup aidé sous tous les aspects, mais dans la vie on a aussi des ambitions pour d’autres choses et si cela arrive, j’étudierai les options, mais je reste un joueur de l’AC Milan. » Les mots de Rafael Leao dans le podcast brésilien Podpah racontent un changement de stratégie par rapport à ses sorties publiques du mois de mai, juste avant la Coupe du monde. Le Portugais prend conscience du fait que le rêve de Premier League risque de le rester : aucune proposition n’est arrivée de clubs anglais, et encore moins des grands clubs espagnols. Le choix de partir lors de ce mercato est partagé par le club, mais la situation actuelle du marché invite à la prudence.