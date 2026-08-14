Milan, Maignan énigmatique sur les réseaux sociaux : « Tu ne peux pas contrôler les paroles des autres »





Mike Maignan reposte sur les réseaux sociaux, en partageant plusieurs clichés de ses vacances alors que la polémique reste vive autour de son retour retardé à Milan. Le gardien et capitaine de l'AC Milan accompagne le tout de la légende : « On prend des montagnes de risques mais au sommet, qu'est-ce qu'on a mal », une phrase tirée de la chanson « Rich Porter » du rappeur français Ninho. Le texte de la chanson est résolument explicite, rempli de références à la criminalité et à la vie de rue. Le thème principal est celui d'une vie faite de drogue, d'argent, de violence, de risque et de paranoïa, opposée au désir d'arriver au sommet et, probablement, de tout laisser derrière soi.











