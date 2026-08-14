Mike Maignan reposte sur les réseaux sociaux, en partageant plusieurs clichés de ses vacances alors que la polémique reste vive autour de son retour retardé à Milan. Le gardien et capitaine de l'AC Milan accompagne le tout de la légende : « On prend des montagnes de risques mais au sommet, qu'est-ce qu'on a mal », une phrase tirée de la chanson « Rich Porter » du rappeur français Ninho. Le texte de la chanson est résolument explicite, rempli de références à la criminalité et à la vie de rue. Le thème principal est celui d'une vie faite de drogue, d'argent, de violence, de risque et de paranoïa, opposée au désir d'arriver au sommet et, probablement, de tout laisser derrière soi.
Traduit par
Milan, Maignan énigmatique sur les réseaux sociaux : « Tu ne peux pas contrôler les paroles des autres »
CRYPTIQUE
La phrase choisie de Maignan prend un peu de sens et de contexte, puisque traduite littéralement, elle n’aurait pas été claire. On peut l’adapter ainsi : « Nous prenons des montagnes de risques, mais une fois arrivés au sommet, que c’est douloureux. » Aux supporters et aux lecteurs de l’interpréter.
La rencontre avec Cardinale
Puis apparaît aussi « L’histoire de Nasreddin et de son âne », soit « Peu importe ce que vous faites dans la vie, les gens auront toujours quelque chose à critiquer ». Un récit qui se conclut par cette morale : « Fais ce que tu estimes juste et poursuis ton chemin. Tu ne peux pas contrôler les paroles des autres, mais tu peux contrôler tes choix ». Des mots qui feront encore davantage parler les supporters de l’AC Milan, en attendant ceux que Maignan échangera avec Cardinale la semaine prochaine.
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