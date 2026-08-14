



Mike Maignan reposte sur les réseaux sociaux, en publiant plusieurs clichés de ses vacances alors que la polémique autour de son retour retardé à Milan reste très vive. Le gardien et capitaine de l’AC Milan accompagne le tout de la légende suivante : « On prend des montagnes de risques mais au sommet, qu'est-ce qu'on a mal », une phrase tirée de la chanson « Rich Porter » du rappeur français Ninho. Les paroles du morceau sont particulièrement explicites, pleines de références à la criminalité et à la vie de rue. Le thème principal est celui d’une vie faite de drogue, d’argent, de violence, de risque et de paranoïa, opposée au désir d’arriver au sommet et, probablement, de tout laisser derrière soi.











