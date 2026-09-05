Luka Modric continuera à jouer avec la Croatie. C’est la fédération elle-même qui l’a annoncé, et qui a confirmé la présence du numéro 14 de l’AC Milan pour les échéances de Ligue des nations contre la République tchèque, l’Espagne et l’Angleterre. L’ancien du Real Madrid s’est entretenu avec le nouveau sélectionneur Slaven Bilić ainsi qu’avec le président de la HNS, Marijan Kustić, en réaffirmant sa disponibilité pour les prochains engagements officiels, et il est prêt à poursuivre son extraordinaire carrière internationale, marquée par 202 sélections et plusieurs jalons historiques.







