Luka Modric continuera à jouer avec la Croatie. C’est la fédération elle-même qui l’a annoncé, et qui a confirmé la présence du numéro 14 de l’AC Milan pour les échéances de Ligue des nations contre la République tchèque, l’Espagne et l’Angleterre. L’ancien du Real Madrid s’est entretenu avec le nouveau sélectionneur Slaven Bilić ainsi qu’avec le président de la HNS, Marijan Kustić, en réaffirmant sa disponibilité pour les prochains engagements officiels, et il est prêt à poursuivre son extraordinaire carrière internationale, marquée par 202 sélections et plusieurs jalons historiques.
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Milan, Luka Modric ne fait pas ses adieux : il sera convoqué par la Croatie pour les échéances de Ligue des nations
Ambitions et envie
« Naturellement, la décision de Luka me rend extrêmement heureux. Nous savons tous ce qu’il peut apporter à la Croatie, sur le terrain comme en dehors. J’ai hâte de retravailler avec lui, après 14 ans, et nous partageons tous les deux la forte ambition de maintenir la Croatie parmi les meilleures équipes, victorieuse et au niveau des meilleures sélections du monde. », a déclaré Slaven Bilić.
Pilier de l’AC Milan
Modric, 41 ans en septembre, a décidé après la Coupe du monde de prolonger son contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2027 avec un salaire de 3,5 millions d’euros nets, soit 6,5 millions d’euros bruts. La saison passée, il a totalisé 37 apparitions et 2 buts, cette année, il a débuté contre Venise (74 minutes jouées) et est entré en jeu depuis le banc lors de ses débuts contre le Torino (les 34 dernières minutes du match).
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