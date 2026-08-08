Dans une défaite comme celle subie contre Chelsea, même en amical, avec zéro tir cadré, il est très difficile de trouver des motifs de satisfaction. Voici les deux seules moyennes tout juste suffisantes.





MODRIC : au moins, la condition physique du Croate semble être bonne. Il redescend sur la ligne des défenseurs pour aider à la première relance, parfois il écarte les bras parce que ses coéquipiers ne perçoivent pas les consignes. Il porte le brassard de capitaine avec fierté, et sera encore mis à contribution cette année.

COMOTTO : précision nécessaire : il commet quelques erreurs techniques de trop, mais c’est le fruit d’une condition physique pas encore optimale, car il a déjà montré qu’il possédait une bonne qualité technique. Bien aussi pour tout ce qu’il court et les sacrifices qu’il fait, ainsi que pour sa capacité à toujours se placer correctement.