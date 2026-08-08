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Milan, lourde défaite contre Chelsea : au moins 4 joueurs à épingler, peu de motifs de satisfaction pour Amorim

Milan AC

Milan, Amorim a besoin de renforts : face à Chelsea, toutes les limites de cette équipe ont été mises en évidence

La tournée australienne de l’AC Milan se termine sur une lourde et vilaine défaite : Chelsea domine et s’impose 3-0. Des signaux clairs et préoccupants pour Amorim, qui se retrouve avec une équipe en retard sur le plan physique et plusieurs joueurs en régression.

  • TOP

    Dans une défaite comme celle subie contre Chelsea, même en amical, avec zéro tir cadré, il est très difficile de trouver des motifs de satisfaction. Voici les deux seules moyennes tout juste suffisantes.


    MODRIC : au moins, la condition physique du Croate semble être bonne. Il redescend sur la ligne des défenseurs pour aider à la première relance, parfois il écarte les bras parce que ses coéquipiers ne perçoivent pas les consignes. Il porte le brassard de capitaine avec fierté, et sera encore mis à contribution cette année.

    COMOTTO : précision nécessaire : il commet quelques erreurs techniques de trop, mais c’est le fruit d’une condition physique pas encore optimale, car il a déjà montré qu’il possédait une bonne qualité technique. Bien aussi pour tout ce qu’il court et les sacrifices qu’il fait, ainsi que pour sa capacité à toujours se placer correctement.

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  • FLOP

    DE WINTER ET GABBIA : on attend bien davantage d’eux. Au minimum qu’ils marquent dans la surface au lieu de laisser leur adversaire direct frapper librement dans la surface.

    CAMARDA : il commet trois fautes de frustration, ne parvient à remporter aucun duel. Ses coéquipiers le servent peu et mal, mais l’ancien enfant prodige de l’AC Milan ne se montre pas prêt pour des adversaires comme l’Inter et Chelsea.

    ESTUPINAN : ne pas accepter les 15 millions d’Aston VIlla a été une grosse erreur, un boomerang qui est déjà revenu. L’ancien de Brighton est toujours en retard au marquage sur Neto et n’apporte rien sur le plan offensif. Un désastre.

    LOFTUS-CHEEK : Amorim l’aligne pour la deuxième fois de suite comme titulaire en soutien de l’attaquant, mais l’Anglais est totalement inconsistant. Il ne prend jamais l’initiative, joue toujours le ballon à l’horizontale vers le joueur le plus proche, sans personnalité.

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