Milan, Loftus-Cheek court moins que Maignan : le milieu de terrain anglais arrive en fin de contrat, ce qui filtre sur son avenir

Sept mois sans même l’ombre d’un but ou d’une passe décisive.





Ruben Loftus-Cheek n’arrive pas à se rebeller contre cette mauvaise passe, malgré la confiance totale que lui ont accordée d’abord Massimiliano Allegri, puis Ruben Amorim. Il suffit de penser que le technicien portugais l’a aligné lors des 5 matches disputés en championnat (trois fois comme titulaire et deux fois en cours de jeu).





L’Anglais évolue à son poste préféré, celui de meneur de jeu, mais il n’arrive pas à mettre au service de l’équipe ce qui serait un potentiel important : le problème semble être davantage mental que physique.