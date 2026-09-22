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Loftus-Cheek MilanGetty Images
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Milan, Loftus-Cheek court moins que Maignan : le milieu de terrain anglais arrive en fin de contrat, ce qui filtre sur son avenir

Milan AC
R. Loftus-Cheek
Mercato

Selon les statistiques de la Lega Serie A, parmi les joueurs de l’AC Milan qui comptent cinq apparitions, celui qui court le moins est Loftus-Cheek : une donnée qui est aussi le reflet du moment que traverse l’ancien de Chelsea

Sept mois sans même l’ombre d’un but ou d’une passe décisive.


Ruben Loftus-Cheek n’arrive pas à se rebeller contre cette mauvaise passe, malgré la confiance totale que lui ont accordée d’abord Massimiliano Allegri, puis Ruben Amorim. Il suffit de penser que le technicien portugais l’a aligné lors des 5 matches disputés en championnat (trois fois comme titulaire et deux fois en cours de jeu).


L’Anglais évolue à son poste préféré, celui de meneur de jeu, mais il n’arrive pas à mettre au service de l’équipe ce qui serait un potentiel important : le problème semble être davantage mental que physique.

  • Il court moins que Maignan

    Selon les statistiques de la Lega Serie A, consultables sur le site officiel du championnat d’Italie, parmi les joueurs de Milan comptant cinq apparitions en cinq journées, celui qui a parcouru le moins de kilomètres est Ruben Loftus-Cheek avec 25,8 km en cinq matches ; l’Anglais est même derrière au classement Mike Maignan, gardien de but de Milan, qui en est à 25,9 kilomètres parcourus.

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  • Renouvellement en stand-by

    L’expérience de Loftus-Cheek au Milan a été le classique « je voudrais bien, mais je ne peux pas » : de Pioli à Amorim, tous les entraîneurs qui se sont succédé sur le banc du Milan l’ont placé au centre de leur projet technique. Du moins au départ, car ensuite les performances du joueur né en 1996 n’ont jamais été aussi régulières qu’on l’exige d’un élément déterminant de l’effectif.

    Pour cette raison, la question de la prolongation de son contrat n’a jamais été abordée avec conviction, malgré les excellentes relations avec Stellar, l’agence qui gère les intérêts de l’Anglais. L’accord actuel expire en juillet, mais après les premiers contacts estivaux, tout est à l’arrêt : Loftus-Cheek gagne pas moins de 4 millions d’euros par saison (le club milanais profite du decreto crescita, NDLR) et doit encore prouver qu’il mérite un nouveau contrat.

  • AVENIR EN PREMIER LEAGUE

    L’avenir de Loftus-Cheek reste entièrement à écrire, mais il faudrait que l’Anglais commence à changer son présent avec un état d’esprit différent, directement dans les matches. Ruben perd tous ses duels physiques, même face à des joueurs moins puissants, et cela révèle une mentalité entièrement à reconstruire. Les chances de le voir porter le maillot de l’AC Milan la saison prochaine sont décidément faibles : en l’état actuel des choses, son avenir devrait encore s’écrire en Premier League, libre.

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