Depuis plusieurs jours, Aston Villa discute avec l’AC Milan de deux dossiers avant tout : celui de Leao et, justement, celui de Tomori. Les deux clubs semblaient converger vers une évaluation de 10 millions plus bonus, mais ces dernières heures, les Villains ont freiné car ils sont engagés dans le dossier Ordonez avec le Club Bruges.

Almastadt, qui entretient d’excellentes relations avec Aston Villa, va tenter de réactiver les contacts avec l’espoir de conclure : en cas d’issue négative, l’AC Milan continuera à travailler sur le marché anglais avec l’objectif de se libérer d’un contrat lourd avant le gong final du mercato.