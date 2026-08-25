Quitter l’AC Milan n’est certainement pas une décision à prendre à la légère et l’on vit très bien à Milan. Galliani répétait souvent ces concepts pour justifier la difficulté à céder les joueurs qui n’entraient pas dans les plans. Plusieurs années plus tard, le sujet est redevenu d’une brûlante actualité avec Fofana et Tomori qui, bien qu’ils aient été exclus par Amorim, ont du mal à accepter la décision du club. Tomori, en janvier 2025, a fait capoter les négociations avec Tottenham dans la toute dernière ligne droite : son amour pour le club, la ville et ses supporters est sincère, mais les choses ont changé ces 18 derniers mois. Cardinale a expliqué les raisons de cette décision au défenseur anglais en réaffirmant la ligne de fermeté qui pourrait conduire à son exclusion de la liste de la Serie A si son transfert ne se concrétise pas d’ici à 20 heures le 1er septembre.
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Milan, ligne dure avec les indésirables : Tomori risque de rester hors liste, les dernières sur Aston Villa et les intérêts venus de Premier League
Occasion à zéro
Tomori est lié à l’AC Milan par un contrat qui expire en juillet 2027, avec un salaire net de 3,5 millions d’euros. À partir de février, il aurait la possibilité de choisir de manière autonome sa prochaine destination en tant que joueur libre, et pour cette raison il s’entraîne à part du côté de Milanello sans avoir l’angoisse de devoir partir rapidement. Il attend, il évalue et il veut la meilleure destination possible. Encore déçu par ce qu’il ressent comme une trahison de la part d’un club qu’il s’est tatoué sur le cœur.
La Premier appelle
Tomori a la cote en Arabie saoudite : au début du mercato, il avait été une cible d'Al-Hilal de Simone Inzaghi et de son ami Theo Hernandez. Des contacts exploratoires qui ne se sont pas concrétisés par une offre concrète à évaluer avec l'AC Milan. Les demandes, les vraies, les concrètes, sont arrivées de Premier League : de Coventry à Newcastle, en passant par West Ham et Aston Villa, qui semble être le seul club auquel Fikayo a ouvert la porte avec conviction.
Aston Villa temporise
Depuis plusieurs jours, Aston Villa discute avec l’AC Milan de deux dossiers avant tout : celui de Leao et, justement, celui de Tomori. Les deux clubs semblaient converger vers une évaluation de 10 millions plus bonus, mais ces dernières heures, les Villains ont freiné car ils sont engagés dans le dossier Ordonez avec le Club Bruges.
Almastadt, qui entretient d’excellentes relations avec Aston Villa, va tenter de réactiver les contacts avec l’espoir de conclure : en cas d’issue négative, l’AC Milan continuera à travailler sur le marché anglais avec l’objectif de se libérer d’un contrat lourd avant le gong final du mercato.
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