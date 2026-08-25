Quitter l’AC Milan n’est certainement pas une décision à prendre à la légère et on vit très bien à Milan. Galliani répétait souvent ces idées pour justifier la difficulté à céder les joueurs qui n’entraient pas dans les plans. Plusieurs années plus tard, le sujet est redevenu brûlant avec Fofana et Tomori qui, bien qu’ils aient été écartés par Amorim, ont du mal à accepter la décision du club. Tomori, en janvier 2025, avait fait capoter les négociations avec Tottenham dans la toute dernière ligne droite : son amour pour le club, la ville et ses supporters est sincère, mais les choses ont changé au cours des 18 derniers mois. Cardinale a expliqué au défenseur anglais les raisons de cette décision, en réaffirmant la ligne de fermeté qui pourrait conduire à son exclusion de la liste de la Serie A si son transfert ne se concrétise pas avant 20 heures le 1er septembre.
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Milan, ligne dure avec les bannis : Tomori risque de rester hors de la liste, les dernières sur Aston Villa et les intérêts de Premier League
Occasion à zéro
Tomori est lié à l’AC Milan par un contrat qui expire en juillet 2027, avec un salaire net de 3,5 millions d’euros. À partir de février, il aurait la possibilité de choisir de manière autonome sa prochaine destination en tant qu’agent libre et, pour cette raison, il s’entraîne à part du côté de Milanello sans avoir l’angoisse de devoir partir rapidement. Il attend, évalue et veut la meilleure destination possible. Toujours déçu par ce qu’il ressent comme une trahison de la part d’un club qu’il s’est fait tatouer sur le cœur.
La Premier appelle
Tomori a des touches en Arabie saoudite : au début du mercato, il avait été une cible d'Al-Hilal de Simone Inzaghi et de son ami Theo Hernandez. Des contacts exploratoires qui ne se sont pas concrétisés par une offre concrète à évaluer avec l'AC Milan. Les demandes, les vraies, les concrètes, sont arrivées de Premier League : de Coventry à Newcastle, en passant par West Ham et Aston Villa, qui semble être le seul club auquel Fikayo a ouvert la porte avec conviction.
Aston Villa temporise
Depuis plusieurs jours, Aston Villa discute avec l’AC Milan de deux dossiers avant tout : celui de Leao et celui de Tomori, justement. Les deux clubs semblaient converger vers une évaluation de 10 millions plus bonus, mais ces dernières heures, Aston Villa a freiné car engagé dans l’affaire Ordonez avec le Club Bruges.
Almastadt, qui entretient d’excellentes relations avec Aston Villa, tentera de réactiver les contacts avec l’espoir de conclure : en cas d’issue négative, l’AC Milan continuera de travailler sur le marché anglais avec l’objectif de se libérer d’un contrat lourd avant le gong final du mercato.
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