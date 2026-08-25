Depuis plusieurs jours, Aston Villa discute avec l’AC Milan de deux dossiers avant tout : celui de Leao et celui de Tomori, justement. Les deux clubs semblaient converger vers une évaluation de 10 millions plus bonus, mais ces dernières heures, Aston Villa a freiné car engagé dans l’affaire Ordonez avec le Club Bruges.

Almastadt, qui entretient d’excellentes relations avec Aston Villa, tentera de réactiver les contacts avec l’espoir de conclure : en cas d’issue négative, l’AC Milan continuera de travailler sur le marché anglais avec l’objectif de se libérer d’un contrat lourd avant le gong final du mercato.