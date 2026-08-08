Le football d’août doit être pris pour ce qu’il est, mais il livre tout de même des pistes de réflexion ou des signaux qu’il ne faut pas sous-estimer. Parmi les nombreuses limites mises en évidence par l’AC Milan lors des deux matches amicaux contre l’Inter et Chelsea, celle relative à l’armada des avant-centres ressort particulièrement. Commençons par Andrej Kostic : pas même une minute sur le terrain dans le derby avant le retour anticipé à Milan avec le reste des jeunes du Milan Futuro. Parler de désaveu serait trop sévère à l’égard du très jeune avant-centre monténégrin, mais le message est assurément clair : en l’état actuel des choses, il n’est pas encore prêt pour jouer au Milan.
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Milan, les difficultés de Camarda, Kostic et Santiago Gimenez ouvrent la voie à des réflexions : il faut une doublure à Ramos
LES DIFFICULTÉS DE CAMARDA
Que ce soit contre l’Inter ou contre Chelsea, Camarda a été aligné d’entrée en pointe de l’attaque et les résultats ont été pratiquement les mêmes : peu, très peu de ballons touchés et beaucoup de duels perdus. Le joueur né en 2008 est encore trop tendre pour des matches de ce niveau face à des adversaires plus prêts, tant sur le plan physique que de l’expérience. Il est juste de miser sur les jeunes, mais il l’est encore davantage de croire en un projet capable de les valoriser, et le débat s’ouvre autour de Camarda : ne vaudrait-il pas mieux étudier un parcours à la Pio Esposito, avec un prêt dans une équipe de haut de tableau de Serie B ou de Serie A, mais qui ne lutte pas pour le maintien, afin de le récupérer dans un ou deux ans plus fort et plus conscient de ses qualités. Les faits pourraient nous démentir, mais le Camarda d’aujourd’hui ne semble pas prêt à supporter le poids de l’attaque de l’AC Milan.
Il faut une doublure à Ramos
L’option secondaire semble être celle de relancer Santiago Gimenez, qui travaille à Milanello pour récupérer du problème à la cheville qui le tourmente depuis 6/7 mois. Il faut rappeler que l’AC Milan lui-même ne compte plus sur lui, au point de l’avoir proposé à Porto et à la Lazio, à savoir les deux équipes qui ont manifesté un certain intérêt. Reste donc à comprendre si l’AC Milan décidera de retourner sur le marché pour offrir un attaquant supplémentaire à Amorim (le international suisse Embolo de Rennes a été proposé) ou s’il décidera de confirmer Camarda comme principale alternative à Ramos.
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