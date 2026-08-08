Que ce soit contre l’Inter ou contre Chelsea, Camarda a été aligné d’entrée en pointe de l’attaque et les résultats ont été pratiquement les mêmes : peu, très peu de ballons touchés et beaucoup de duels perdus. Le joueur né en 2008 est encore trop tendre pour des matches de ce niveau face à des adversaires plus prêts, tant sur le plan physique que de l’expérience. Il est juste de miser sur les jeunes, mais il l’est encore davantage de croire en un projet capable de les valoriser, et le débat s’ouvre autour de Camarda : ne vaudrait-il pas mieux étudier un parcours à la Pio Esposito, avec un prêt dans une équipe de haut de tableau de Serie B ou de Serie A, mais qui ne lutte pas pour le maintien, afin de le récupérer dans un ou deux ans plus fort et plus conscient de ses qualités. Les faits pourraient nous démentir, mais le Camarda d’aujourd’hui ne semble pas prêt à supporter le poids de l’attaque de l’AC Milan.