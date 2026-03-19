De bonnes nouvelles en provenance de l'infirmerie pour l'entraîneur Massimiliano Allegri. La convalescence de Matteo Gabbia se déroule très bien après l'opération subie il y a environ un mois. Les examens de suivi se sont révélés positifs et le processus de guérison suit le calendrier prévu. Le défenseur originaire de Busto Arsizio va tenter, pendant la trêve, d'intensifier ses entraînements afin de déterminer s'il s'est complètement remis de la hernie inguinale pour laquelle il a été opéré à Londres.
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Milan : les dernières nouvelles concernant Gabbia et Gimenez : voici ce qui se dit sur leur retour sur le terrain
GABBIA VOIT LE NAPLES
Gabbia brûle d'envie de revenir pour aider l'équipe, en cette fin de saison, à atteindre son objectif : retrouver la Ligue des champions. Tous les regards sont tournés vers le 6 avril, date à laquelle le Milan se rendra sur le terrain de Naples, entraîné par Conte, pour un match qui pourrait s'avérer décisif pour les ambitions des deux équipes.
GIMENEZ VEUT REJOINDRE LE TORINO
Le retour sur le terrain de Santiago Gimenez sous le maillot du Mexique devra attendre. Selon les informations rapportées par TUDN MEX et confirmées par des sources proches de la fédération, l'attaquant rossonero ne sera pas convoqué par le sélectionneur Javier Aguirre pour les prestigieux matchs amicaux de fin mars contre le Portugal et la Belgique.
Une décision difficile mais nécessaire, dictée par la volonté de ne pas précipiter les choses après une très longue pause de 133 jours due à une blessure à la cheville droite qui l'a tenu éloigné des terrains depuis fin octobre. El Bebote a de bonnes chances de faire son retour dans la liste des convoqués du Milan pour le match de samedi après-midi à San Siro contre Turin.