Milan : les dernières nouvelles concernant Gabbia et Gimenez : voici ce qui se dit sur leur retour sur le terrain

Le retour sur le terrain de Santiago Gimenez sous le maillot du Mexique devra attendre. Selon les informations rapportées par TUDN MEX et confirmées par des sources proches de la fédération, l'attaquant rossonero ne sera pas convoqué par le sélectionneur Javier Aguirre pour les prestigieux matchs amicaux de fin mars contre le Portugal et la Belgique.

Une décision difficile mais nécessaire, dictée par la volonté de ne pas précipiter les choses après une très longue pause de 133 jours due à une blessure à la cheville droite qui l'a tenu éloigné des terrains depuis fin octobre. El Bebote a de bonnes chances de faire son retour dans la liste des convoqués du Milan pour le match de samedi après-midi à San Siro contre Turin.