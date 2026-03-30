Un nouveau cas « André » pour le Milan ? Probablement pas, car les négociations avec le Partizan Belgrade concernant le transfert du jeune attaquant prometteur Andrej Kostic ont été finalisées dans les moindres détails et le joueur, né en 2007, a déjà passé hier les examens médicaux d'usage. Le jeune joueur arrivera en juin et sera dans un premier temps intégré au groupe de Milan Futuro, avec la possibilité d'intégrer l'équipe première compte tenu de son potentiel.
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Milan : les chiffres réels du transfert d'Andrej Kostic. Le vice-président du Partizan, Mijatovic : « Une somme dérisoire, j'aurais refusé si on m'avait consulté »
MIJATOVIC N'EST PAS D'ACCORD
Le Milan a conclu l'opération ces derniers jours sur la base d'un montant fixe de 3,5 millions d'euros, auquel s'ajoutent 4,5 millions d'euros et un pourcentage sur la future revente. Une transaction qui s'élève au total à environ 10 millions d'euros, un montant qui a suscité une vive polémique au sein de la direction du Partizan Belgrade. Le site serbe sportkse.net publie en effet un communiqué au ton assez dur émis par le vice-président du Partizan, Pedrag Mijatovic, ancien attaquant du Real Madrid et de la Fiorentina. « Concernant les informations relatives au transfert d’Andrej Kostić au Milan, je me sens dans l’obligation de m’adresser tout d’abord aux supporters du Partizan, mais aussi au reste du public sportif, et de préciser clairement que je me distancie totalement de cette décision. J'affirme en toute responsabilité n'avoir été consulté d'aucune manière au sujet du transfert d'Andrej Kostić et n'avoir même jamais vu l'offre du Milan. Je souligne que, si j'avais été impliqué dans le processus décisionnel, j'aurais fait savoir de manière claire et sans équivoque à tous les membres du conseil d'administration que j'étais absolument opposé à l'acceptation d'une offre aussi dérisoire. Ce comportement constitue une grave violation des statuts de la société, étant donné que, en vertu de ma fonction et de mes compétences bien définies, je suis responsable de l’ensemble du secteur sportif du club, y compris des questions relatives à la politique de transfert et à la formation des joueurs. »
J'AVAIS D'AUTRES OFFRES
Le communiqué publié par Pedrag Mijatovic se termine par des précisions supplémentaires sur la manière dont son avis n'aurait pas été pris en compte au moment de décider de l'avenir d'Andrej Kostic : « Est-ce ainsi que le club entend fonctionner à l'avenir, en vendant ses joueurs les plus prometteurs en fin de contrat ? Avez-vous pris cette décision malgré l'opposition du reste du conseil d'administration, dirigé par Rasim Ljajić, sait qu’au cours des derniers mois, j’ai eu des contacts et des entretiens intensifs avec les représentants de plusieurs équipes des cinq principaux championnats européens, concernant certains de nos jeunes joueurs, dont Kostić, et que j’ai clairement indiqué à tous que tous nos joueurs ont des clauses de résiliation de plusieurs millions d’euros et que la politique du club est de valoriser correctement leur talent et leur potentiel footballistique. Je suis d’avis que ce transfert a créé un dangereux précédent, qui aura un impact extrêmement négatif sur la perception de la valeur de nos jeunes joueurs sur le marché du football.
LA REPLICA DEL PARTIZAN
Toujours selon le site sportske.net, la direction du Partizan Belgrade a rapidement publié un communiqué en réponse aux accusations formulées par Predrag Mijatović : « Concernant le communiqué de presse diffusé par le vice-président chargé des affaires sportives, M. Predrag Mijatović, nous informons le public que le club apportera mercredi des réponses complètes et détaillées à toutes les accusations qui y sont contenues.À cette occasion, son ancien rôle au sein de l'administration, le soutien inconditionnel dont il a bénéficié à une certaine période, ainsi que les problèmes survenus à la suite de certaines décisions et des résultats sportifs obtenus seront clarifiés plus en détail. Dans le même temps, nous estimons qu’il est difficile, à l’heure actuelle, de comprendre la réouverture de débats relatifs aux rôles individuels dans la sphère publique, sachant que les priorités du club sont le respect de toutes ses obligations et la réussite du suivi de l’UEFA. Étant donné que demain est la date limite pour remplir les conditions très strictes prévues par le système de suivi de l'UEFA, nous informons le public que la direction du Partizan Football Club se concentre pleinement sur le respect de toutes les obligations nécessaires aujourd'hui et demain, dans le but de mener à bien ce processus.
LE PRÉCÉDENT D'ANDRÉ
Mais que s'est-il passé avec André, ce milieu de terrain né en 2006 qui évolue actuellement au Corinthians et pour lequel le club rossonero était convaincu d'avoir conclu un accord sur la base de 15 millions d'euros plus des primes ? Alors même que le directeur général Giorgio Furlani avait trouvé un accord avec la direction du club brésilien pour devancer la concurrence du Benfica et de l'Atlético Madrid, sous la pression de ses supporters – furieux du départ éventuel de l'un des meilleurs talents de ces dernières années –, le président du Timao, Osmar Stabile, a bloqué la transaction. En exigeant plus de 25 millions d'euros et en risquant de créer un litige juridique avec le Milan, prêt à faire valoir sa parole et l'accord préliminaire conclu avec ses dirigeants devant la FIFA. Une éventualité qui a finalement été évitée et qui a conduit le club italien à se retirer des négociations.