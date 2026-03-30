Milan : les chiffres réels du transfert d'Andrej Kostic. Le vice-président du Partizan, Mijatovic : « Une somme dérisoire, j'aurais refusé si on m'avait consulté »

Le Milan a conclu l'opération ces derniers jours sur la base d'un montant fixe de 3,5 millions d'euros, auquel s'ajoutent 4,5 millions d'euros et un pourcentage sur la future revente. Une transaction qui s'élève au total à environ 10 millions d'euros, un montant qui a suscité une vive polémique au sein de la direction du Partizan Belgrade. Le site serbe sportkse.net publie en effet un communiqué au ton assez dur émis par le vice-président du Partizan, Pedrag Mijatovic, ancien attaquant du Real Madrid et de la Fiorentina. « Concernant les informations relatives au transfert d’Andrej Kostić au Milan, je me sens dans l’obligation de m’adresser tout d’abord aux supporters du Partizan, mais aussi au reste du public sportif, et de préciser clairement que je me distancie totalement de cette décision. J'affirme en toute responsabilité n'avoir été consulté d'aucune manière au sujet du transfert d'Andrej Kostić et n'avoir même jamais vu l'offre du Milan. Je souligne que, si j'avais été impliqué dans le processus décisionnel, j'aurais fait savoir de manière claire et sans équivoque à tous les membres du conseil d'administration que j'étais absolument opposé à l'acceptation d'une offre aussi dérisoire. Ce comportement constitue une grave violation des statuts de la société, étant donné que, en vertu de ma fonction et de mes compétences bien définies, je suis responsable de l’ensemble du secteur sportif du club, y compris des questions relatives à la politique de transfert et à la formation des joueurs. »