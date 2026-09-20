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Goncalo Ramos of AC Milan celebrates scoring his team’s first goal during the Serie A matchGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Milan-Lecce EN DIRECT, les compositions officielles : Estupinan et Modric titulaires, Moreira Tiago Gabriel absent, même pas sur le banc

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Milan AC vs Lecce

Suivez Milan-Lecce, match comptant pour la 5e journée de Serie A 2026-2027

AC Milan-Lecce clôt la 5e journée de Serie A 2026/2027. À San Siro, à partir de 20h45, se présentent deux équipes qui traversent des périodes bien différentes. L’AC Milan n’a plus gagné depuis 4 matches entre le championnat et la Ligue Europa et reste sur une lourde défaite européenne contre Benfica. Les Salentins, eux, ont décroché une deuxième victoire dans ce début de saison contre Monza et cherchent d’autres points pour le maintien.



  • MILAN-LECCE : LES COMPOSITIONS PROBABLES ET LA FEUILLE DE MATCH

    Milan-Lecce


    Buteurs : -


    MILAN (3-4-2-1) : Maignan ; Gila, De Winter, Pavlovic ; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan ; Pulisic, Saelemaekers ; Ramos.

    Entr. Amorim

    LECCE (4-3-3) : Falcone ; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo ; Coulibaly, Ilic, Maleh ; Pierotti, Stulic, Monteiro.

    Entr. Di Francesco


    Arbitre : La Penna

    Avertissements : -

    Expulsions : -

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