Milan-Lecce





Buteurs : -





MILAN (3-4-2-1) : Maignan ; Gila, De Winter, Pavlovic ; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan ; Pulisic, Saelemaekers ; Ramos.

Entr. Amorim

LECCE (4-3-3) : Falcone ; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo ; Coulibaly, Ilic, Maleh ; Pierotti, Stulic, Monteiro.

Entr. Di Francesco





Arbitre : La Penna

Avertissements : -

Expulsions : -