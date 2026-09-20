AC Milan-Lecce clôt la 5e journée de Serie A 2026/2027. À San Siro, à partir de 20h45, se présentent deux équipes qui traversent des périodes bien différentes. L’AC Milan n’a plus gagné depuis 4 matches entre le championnat et la Ligue Europa et reste sur une lourde défaite européenne contre Benfica. Les Salentins, eux, ont décroché une deuxième victoire dans ce début de saison contre Monza et cherchent d’autres points pour le maintien.
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Milan-Lecce EN DIRECT, les compositions officielles : Estupinan et Modric titulaires, Moreira Tiago Gabriel absent, même pas sur le banc
MILAN-LECCE : LES COMPOSITIONS PROBABLES ET LA FEUILLE DE MATCH
Milan-Lecce
Buteurs : -
MILAN (3-4-2-1) : Maignan ; Gila, De Winter, Pavlovic ; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan ; Pulisic, Saelemaekers ; Ramos.
Entr. Amorim
LECCE (4-3-3) : Falcone ; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo ; Coulibaly, Ilic, Maleh ; Pierotti, Stulic, Monteiro.
Entr. Di Francesco
Arbitre : La Penna
Avertissements : -
Expulsions : -
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