65' OCCASION - Monteiro provoque Gila et le dépasse jusqu’à la ligne de fond, avant de servir un centre très dangereux au cœur de la surface de but, sur lequel Pierotti arrive trop court d’un souffle, Estupinan intervenant avec une diagonale parfaite pour sauver les siens.





62' BUT - Pulisic distribue, Rabiot se projette, une-deux à l’entrée de la surface avec Goncalo Ramos qui met le Français face à Falcone, et frappe puissante du gauche pour le 2-0





55' CSC ANNULÉ - Chukwueze parvient à centrer depuis la droite et trouve Pavlovic, qui place une bonne tête et met Falcone en difficulté. Le gardien ne maîtrise pas sur sa première intervention et, au sol, repousse encore du bras en envoyant le ballon sur ses jambes puis dans son propre but. Le 2-0 est toutefois annulé pour une position de départ irrégulière de Pavlovic.





51' QUELLE ACTION ! - Action splendide de Saelemaekers qui, à l’entrée de sa propre surface, contrôle puis s’infiltre en dribble entre deux adversaires en résistant à la charge et en lançant le contre. À l’entrée de la surface, l’action se déplace de gauche à droite jusqu’à Chukwueze, qui tente le centre vers le côté opposé où Goncalo Ramos est libre : tentative de retourné, mais il ne trouve pas le ballon.





41' OCCASION - Contre fulgurant sur tout le terrain de Pavlovic, lancé en profondeur par Pulisic. Le défenseur va jusqu’à entrer dans la surface, mais manque de lucidité et, après avoir dribblé un défenseur, au lieu de frapper tente de servir Chukwueze (déjà nettement hors jeu) en passant le ballon à Falcone.





39' - Pulisic dépose un centre parfait au cœur de la surface pour Goncalo Ramos, qui place sa tête mais manque le cadre de peu.





34' OCCASION - Superbe appel vertical de Chukwueze, qui surprend Gallo et est servi dans la profondeur par Saelemaekers. L’action, qui semble similaire à celle du but, voit cependant un Falcone plus prompt dans sa sortie et, cette fois, il réalise l’arrêt avant le possible contact du Nigérian.





14' BUT - Magnifique ballon en profondeur de Pavlovic pour Pulisic, qui prend le dessus sur Siebert, contrôle du droit en une touche puis, dans la foulée, se coordonne et bat Falcone du gauche en devançant sa sortie.





11' OCCASION - Ballon en profondeur de Goncalo Ramos pour Pulisic, qui passe dans le dos de la défense de la Roma, mais n’arrive pas sur le ballon en raison de la sortie rapide de Falcone, qui l’empêche de jouer le coup et capte au sol.





9' - D’abord Monteiro, qui part en slalom et tente une frappe de très loin, puis Ilic, qui contrôle et tire à l’entrée de la surface, ne trouvent pas le but gardé par Maigna.





0' Coup d’envoi à 20h45 au stade San Siro, qui fête ses 100 ans. Jeu de lumières et ambiance de célébration avant le match.





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